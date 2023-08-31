Україна

Карта бойових дій 31 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Серпня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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0:02:28
Російські полонені
Після удару ЗСУ їх… добили свої ж! Як РФ ставиться до поранених у боях росіян
0:07:19
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