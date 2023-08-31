Карта бойових дій 31 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 31 серпня 2023 зберігає пам’ять, як кожен боєць набував досвіду, а разом з ним знання, які передаються побратимам з меншими навичками.

Зрештою ці знання перетворюються на вміння, що знову підкріплюються досвідом та рятує життя як тих, хто чекає на своїх захисників в тилу, так і тих, хто б’ється на фронті.

А як йдуть ці бої та яких досягнень вдалося добитись сьогодні, можна пильнувати у зведеннях Генштабу ЗСУ та експертів Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися на двох напрямках.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також в районі адміністративного кордону Донецько-Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Чернігівської області, Мефедівка, Середина-Буда, Ворожба, Костянтинівка та Володимирівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Липівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Степове, Тоненьке, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Гостре, Антонівка, Єлизаветівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне, Рівнопіль, Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Лугівське, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Качкарівка, Козацьке, Ольгівка, Херсон, Софіївка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію РЕБ противника.

Події, що стали відбуватися у Чорному морі, неабияк лякають росіян та їхнє керівництво, та підбадьорюють українців під час війни. У морі стали зав’язуватися бої, у Криму — висадки українських військових і це ще не повний перелік подій. Читай, що розповів командир спецпідрозділу ГУР Артан про операції у Чорному морі.

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