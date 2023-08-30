Сталося “загоряння”. Що відомо про удар по Пскову і яка доля Іл-76

Росія, розпочавши повномасштабну війну проти нас, тоді навіть не могла уявити, що москвичі та жителі інших російських міст прокидатимуться посеред ночі від гучних вибухів уже за їхніми вікнами.

На відміну від російських військових, ми не б’ємо по цивільній інфраструктурі РФ: удари завжди спрямовані лише на об’єкти військової інфраструктури.

Цієї ночі, 30 серпня 2023 року, місто Псков на північному заході Росії атакували безпілотники. Що відомо про атаку на Псков, розповідаємо далі.

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Вибухи у Пскові: що відомо

Вночі на 30 серпня 2023 у Пскові було чути низку вибухів, внаслідок атаки дронами почалася потужна пожежа.

Підтверджена інформація про щонайменше чотири знищені Іл-76, кількість інших пошкоджених літаків ще встановлюють, — повідомляє представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Бабелю.

Самі росіяни повідомляють, що на аеродромі палають й резервуари з паливом, а також кажуть про влучання дрона у склад озброєнь. Також ГУ МНС Росії у Псковській області заявило про “загоряння” повітряних суден Іл-76.

Відомо, що від удару у Пскові постраждала й друга бригада спецзагону ГРУ.

Також був атакований Брянськ, де є руйнування заводу, безпілотники збивали біля Тули та Калуги. Над Псковською, Московською та іншими областями закривали повітряний простір.

Тим часом губернатор Псковської області Михайло Ведерніков переконує, що жертв внаслідок удару по аеродрому немає.

Нині у псковському аеропорті скасували всі рейси.

Разом з тим сьогодні була найсильніша атака на столицю України з часу весни! Що відомо про атаку на Київ 30 серпня 2023, читай в нашому іншому матеріалі.

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