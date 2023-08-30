Україна

Карта бойових дій 30 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:03:00
Новояковлівка
Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами
Куп'янськ
Куп’янськ під окупацією: історія, яку не розповідали — у документальному фільмі від DW
0:06:15
Концтабори для малюків та триколори: що РФ робить з українськими дітьми
Триколори, портрети Путіна та пропаганда. Що терплять українські діти на окупованих територіях
0:04:29
Часів Яр нищать обстрілами: від міста лишилися руїни
Від міста залишилася ліпнина в Будинку культури. Росіяни нищать Часів Яр з усього озброєння
Дивитись більше

Останні відео
0:06:37
стабпункт

Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:00
Новояковлівка
Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами
Куп'янськ
Куп’янськ під окупацією: історія, яку не розповідали — у документальному фільмі від DW
0:06:15
Концтабори для малюків та триколори: що РФ робить з українськими дітьми
Триколори, портрети Путіна та пропаганда. Що терплять українські діти на окупованих територіях
0:04:29
Часів Яр нищать обстрілами: від міста лишилися руїни
Від міста залишилася ліпнина в Будинку культури. Росіяни нищать Часів Яр з усього озброєння
Андрій Пільщиков
Був готовий літати 24/7: у Києві попрощались із Джусом — спогади рідних про легендарного пілота
0:05:31
Куп'янськ не буде другим Бахмутом: військовий пояснив, яка ситуація
Куп’янськ не стане другим Бахмутом. Детально про бої та просування ЗСУ на східних напрямках
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 29 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Історики
Від козаччини до УНР! Як українці виборювали незалежність попри російські утиски
Більше відео
стабпункт
Читати далі
Героїчні люди з передової! Один день з військовими медиками у стабпункті на Лиманському напрямку
Новояковлівка
Читати далі
Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь