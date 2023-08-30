Карта бойових дій 30 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 30 серпня 2023 — свідок досягнень та втрат, радості зустрічей та гірких сліз розлуки.

Усі, хто поклав своє життя за свободу, лишили по собі одне велике завдання — продовжувати їхню роботу та берегти пам’ять про кожну людину, яку забрала ця війна. А ще — пильнувати за ситуацією на фронті та підтримувати ЗСУ, що вигризають кожен клаптик нашої землі у ворога.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська можуть мати намір відновити більш широку кампанію проти критичної інфраструктури України восени 2023 року, але ймовірно, не поповнили свої ракетні запаси для підтримки кампанії в масштабі ударів взимку 2022-2023.

Українські офіційні особи оцінили, що будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет та більшої — безпілотників.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Солнцепьок противника.

Росіяни щосили намагаються латати дірки на передовій, щоразу змінюють тактику та підтягують резерви. Детальніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів про ситуацію на східному фронті за посиланням.

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