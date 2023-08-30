Украина

Карта боевых действий 30 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 августа 2023, 06:00
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Купянск под оккупацией: история, которую не рассказывали — в документальном фильме от DW
0:06:15
Концтабори для малюків та триколори: що РФ робить з українськими дітьми
Триколоры, портреты Путина и пропаганда. Что терпят украинские дети на оккупированных территориях
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