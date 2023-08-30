Карта боевых действий 30 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 30 августа 2023 года — свидетель достижений и потерь, радости встреч и горьких слез разлуки.

Все, кто положил свою жизнь за свободу, оставили одну большую задачу — продолжать их работу и сохранить память о каждом человеке, которого забрала эта война. А также — следить за ситуацией на фронте и поддерживать ВСУ, которые выгрызают каждый клочок нашей земли у врага.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска могут быть намерены возобновить более широкую кампанию против критической инфраструктуры Украины осенью 2023 года, но, вероятно, не пополнили свои ракетные запасы для поддержки кампании в масштабе ударов зимой 2022-2023.

Украинские официальные лица оценили, что любая будущая российская ударная кампания может использовать новую тактику, предполагающую использование меньшего количества ракета и большего — беспилотников.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надии, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Пивденного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Зализничного и Вербового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степовое, Пятихатки, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские оккупационные войска притесняют местных жителей, отказывающихся получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по квартирам, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек противника.

Россияне вовсю пытаются латать дыры на передовой, каждый раз меняют тактику и подтягивают резервы. Детальнее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на восточном фронте по ссылке.

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