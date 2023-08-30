Произошло “возгорание”. Что известно про удар по Пскову, и какова судьба Ил-76

Россия, начав полномасштабную войну против нас, тогда даже не могла представить, что москвичи и жители других российских городов будут просыпаться ночью от громких взрывов уже за их окнами.

В отличие от российских военных, мы не бьем по гражданской инфраструктуре РФ: удары всегда направлены только на объекты военной инфраструктуры.

Этой ночью, 30 августа 2023 года, город Псков на северо-западе России атаковали беспилотники. Что известно про атаку на Псков, рассказываем дальше.

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Взрывы в Пскове: что известно

Ночью на 30 августа 2023 года в Пскове был слышен ряд взрывов, в результате атаки дронами начался мощный пожар.

Подтверждена информация о, по меньшей мере, четырех уничтоженных Ил-76, количество других поврежденных самолетов ещё устанавливают, — сообщает представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Бабелю.

Сами россияне сообщают, что на аэродроме горят и резервуары с топливом, а также говорят о попадании дрона в склад вооружений. Также ГУ МЧС России в Псковской области заявило о “возгорании” воздушных суден Ил-76.

Известно, что от удара в Пскове пострадала и вторая бригада спецотряда ГРУ.

Также был атакован Брянск, где есть разрушение завода, беспилотники сбивали у Тулы и Калуги. Над Псковской, Московской и другими областями закрывали воздушное пространство.

Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников убеждает, что жертв в результате удара по аэродрому нет.

В настоящее время в псковском аэропорту отменили все рейсы.

Вместе с тем сегодня была самая сильная атака на столицу Украины со времени весны! Что известно про атаку по Киеву 30 августа 2023 года, читай в нашем другом материале.

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