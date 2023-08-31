Карта боевых действий 31 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 31 августа 2023 года хранит память, как каждый боец приобретал опыт, а вместе с ним знания, передаваемые собратьям с меньшими навыками.

В конце концов эти знания превращаются в умения, вновь подкрепляются опытом и спасают жизнь как тех, кто ждет своих защитников в тылу, так и тех, кто бьется на фронте.

А как идут эти бои и каких достижений удалось добиться сегодня, можно следить по сводкам Генштаба ВСУ и экспертов Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись по двум направлениям.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, а также в районе административной границы Донецко-Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 31 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефедовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадное, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надии, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степовое, Тоненькое, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Острое, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ровнополь, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Казацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну станцию РЭБ противника.

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