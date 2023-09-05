Карта боевых действий 5 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 5 сентября 2023 года и каждая линия на ней — это не только еще одна дорога к чьему-то дому, но и очередная морщинка под глазами защитников от еще одной бессонной ночи.

Как мамы и папы, как ответственные дети, они оберегают свою семью, свою страну и свет, который продолжает дарить надежду на то, что наступит мирное утро.

А пока лучи победы еще не озарили твою комнату, можно помочь защитникам поддерживать огонь борьбы и следить за изменениями в сводках Генштаба, которых они достигают сверхтяжелым трудом.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продлили контрнаступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Украинские военные, в частности, отметили, что наступающие украинские силы могут действовать более свободно в районах с меньшим количеством российских минных полей.

Эксперты отмечают, похоже, что российские военные набирают персонал в больших масштабах благодаря продолжающимся усилиям по мобилизации, хотя качество и распределение этих новых военнослужащих остаются неясными.

В то же время, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецка, в районе западной Донецко-Восточной границы Запорожья, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хуторы, Гатище, Огурцово, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийскием обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Задизничное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Бургунка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника.

В то же время российские оккупанты не прекращают терроризировать украинцев постоянными воздушными тревогами. В этом, в частности, чаще всего виноват МиГ-31. Читай, какие характеристики истребителя, несущего ракеты Кинжал.

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