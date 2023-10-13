Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона о ситуации в Авдеевке.

Интенсивные бои за город продолжаются уже четвертые сутки, враг идет в наступление и бьет со всего вооружения. Читай в материале о последних новостях из Авдеевки по состоянию на данный момент.

Авдеевка сейчас: россияне идут на штурм — последние новости

Россияне обстреливают не только прифронтовые города, но и глубокий тыл. Бои продолжаются без перерыва, много работает авиация. Сегодня ночью обстреляли соседние села, далекие от линии фронта.

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Ночь была очень горячая. Было несколько авиаракетных ударов по городу. По позициям даже не считали, очень много. Сотни обстрелов, десятки за ночь по городу. Штурмы не прекращаются, лезут как тараканы, — рассказывает Виталий Барабаш.

Виталий Барабаш говорит, что техники и тяжелого вооружения у российских оккупантов очень много. Постоянно подвозят личный состав. Четвертые сутки бойцы ВСУ постоянно стоят на позициях. Цель у оккупантов — окружение города. Они сконцентрированы на ударах с южных и северных флангов.

Логистика поставок продуктов и лекарств в город прекращена. Людям обеспечивают только эвакуацию. Резервов продуктов и лекарств хватит на несколько месяцев. За прошедшие сутки известно об одном погибшем и четырех раненых, под завалами двое гражданских.

Ранения получили двое полицейских. ТРО медиа показало кадры, что происходило в Авдеевке по состоянию на 12 октября. Среди мирных жителей есть жертвы, город обстреливается российскими оккупантами непрерывно.

Россияне атаковали дроном военных, развозивших гуманитарную помощь людям. К счастью, все военные ВСУ остались в живых. Местные жители говорят, что в городе стоит дым, ничего не видно, все горит.

По состоянию на утро 12 октября в Авдеевке оставалось 1627 человек. Местные власти и жители благодарят бойцов ВСУ за защиту и оборону города.

Раньше мы рассказывали, как украинские защитники удерживают позиции на востоке.

Фото: 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

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