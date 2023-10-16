Почему россияне штурмуют Авдеевку? Три причины, почему оккупантам нужен город — объясняет военный

Майор МВД и офицер Легиона Свободы Максим Морозов рассказал в эфире телемарафона Єдині новини, почему враг штурмует Авдеевку и чем она важна позиционно и символически. Подробнее о последних новостях из Авдеевки — читай в материале.

Почему враг штурмует Авдеевку — военный о причинах штурмов этих позиций

После нескольких суток массированных атак и авиаударов российские оккупанты снизили интенсивность боев. Максим Морозов говорит, враг “выдохся”, понес масштабные потери живой силы и техники.

По мнению военного, россияне активизировались на Авдеевском направлении именно сейчас, потому что город является стратегической, символической и тактической точкой.

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Первая причина символическая — Авдеевка девять лет является форпостом украинской обороны. Россияне девять лет не могут ее захватить, для них это было бы огромной победой.

Тактическая причина — в случае взятия Авдеевки, враг мог бы выйти на продолжение штурмовых действий, развитие успеха в направлении Нью-Йорка, Константиновки, Покровска.

Стратегической и наиболее логичной причиной, по мнению Максима Морозова, является то, что Авдеевка — отличный плацдарм для украинского наступления на Донецк и освобождение его от российских оккупантов.

В случае продвижения россиян наше командование было бы вынуждено перебрасывать резервы с не менее важных направлений — Запорожского или Бахмутского.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий на 16 октября 2023 и изменениях на ней.

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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