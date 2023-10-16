Карта боевых действий 16 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 16 октября 2023 года играет важную роль для украинцев, ведь благодаря ей мы можем увидеть, где проходят самые тяжелые бои, и как меняется линия фронта.
Сейчас на фронте ситуация обострилась, в частности, враг усилил штурм Авдеевки. Мы должны помогать военным, чтобы они могли выстоять в борьбе.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и немного продвинулись к югу от Бахмута.
Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, около Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
Российская православная церковь отправляет в Крым, как сообщается, связанного с Кремлем священника, вероятно, в рамках продолжения усилий России по преследованию религиозных общин на оккупированной территории Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений.
Также Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты Искандер-М и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Всего враг нанес десять ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также наши уничтожили российский вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны и пять артиллерийских средств противника.
Российские военные обстреливают пограничные населенные пункты чуть ли каждый день. Ранее мы рассказывали, как Красногоровка страдает от вражеского огня.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.