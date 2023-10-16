Карта боевых действий 16 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 16 октября 2023 года играет важную роль для украинцев, ведь благодаря ей мы можем увидеть, где проходят самые тяжелые бои, и как меняется линия фронта.

Сейчас на фронте ситуация обострилась, в частности, враг усилил штурм Авдеевки. Мы должны помогать военным, чтобы они могли выстоять в борьбе.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и немного продвинулись к югу от Бахмута.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, около Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

Российская православная церковь отправляет в Крым, как сообщается, связанного с Кремлем священника, вероятно, в рамках продолжения усилий России по преследованию религиозных общин на оккупированной территории Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений.

Также Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты Искандер-М и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего враг нанес десять ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отбили более 15 атак врага.

направлении враг при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отбили более 15 атак врага. На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области. На Запорожском направлении противник четырежды пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

направлении противник четырежды пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также наши уничтожили российский вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны и пять артиллерийских средств противника.

Российские военные обстреливают пограничные населенные пункты чуть ли каждый день. Ранее мы рассказывали, как Красногоровка страдает от вражеского огня.

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