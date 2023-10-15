Интервью

Жаль, что многие не идут в ВСУ — у защитников не несколько жизней: интервью гроссмейстера из окопа Игоря Коваленко

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 октября 2023, 20:00
Ігор Коваленко
Фото: Facebook

Больше новостей
Засудили довічно
Помогала врагу наводить ракеты! В Кировоградской области коллаборантку приговорили к пожизненному заключению
NASA планує побудувати будинки на Місяці до 2040 року
Поселение напротив Земли? NASA планирует построить дома на Луне до 2040 года
рак
Онкология у ребенка: что делать и куда обращаться, если малышу диагностировали рак
Як розвинути свій TikTok: поради від блогерки Даші Кубік
Снимай каждый день, даже если в тебе сомневаются! Блогер Даша Кубик рассказала, как развивать свой TikTok
Смотреть больше

Материалы по теме

Засудили довічно
Помогала врагу наводить ракеты! В Кировоградской области коллаборантку приговорили к пожизненному заключению
Sky Shut
Новая система для уничтожения шахедов! ВСУ показали установку Sky Shut, разработанную украинскими инженерами
Користь та небезпека різних видів спорту: як вибрати пояснює експертка
Польза и опасность разных видов спорта: как правильно выбрать, чтобы достичь целей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Видео
0:01:01
Засудили довічно

Помогала врагу наводить ракеты! В Кировоградской области коллаборантку приговорили к пожизненному заключению
0:02:09
Sky Shut
Новая система для уничтожения шахедов! ВСУ показали установку Sky Shut, разработанную украинскими инженерами
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 15 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:13
Соцпрацівники
Герои на велосипедах и без бронежилетов! Как работают соцработники в Сумской области
0:07:09
Александр Довженко
СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко
ІПСО
Залезть в голову врага: интервью воина подразделения ИПСО о психологических операциях против россиян
Карта боевых действий
Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Больше видео
Щодня ризикуєш життям, аби люди продовжували повноцінне життя. Історія військового Віктора Розового
Читать дальше
История комика, который стал военным. Боец 3-й штурмовой бригады Азов о несправедливости на войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь