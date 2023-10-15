Жаль, что многие не идут в ВСУ — у защитников не несколько жизней: интервью гроссмейстера из окопа Игоря Коваленко

Жизнь и войну часто любят сравнивать с шахматами. Но настоящий гроссмейстер Игорь Коваленко уверяет — это не совсем так, хотя боевые действия и напоминают серьезный эндшпиль.

Мужчина родом из Днепропетровской области и с шести лет увлекался шахматами. Впоследствии стал участвовать в юношеских турнирах, а в 23 года получил гроссмейстерское звание. Хотя события его жизни звучат как история успеха, мужчине часто приходилось тяжело работать ради своих достижений. Даже сейчас Игорь Коваленко, несмотря на высокое спортивное звание, занимается тем, что теперь обретает свободу для своей страны.

Гроссмейстер в интервью BBC Украина говорит, что вернуться домой из Латвии перед полномасштабным вторжением было правильным решением. И это однозначно подтверждает и орден За мужество III степени от президента Украины Владимира Зеленского, который он вручил на Рош га-Шана Игорю Коваленко, который является еще и представителем еврейской общины в Украине.

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О возвращении в Украину перед полномасштабной войной

Возвращение в Украину — это правильное решение. Жизнь — не только шахматы. Я всегда жил не поиском счастья, а жизнью смысла.

Сейчас моя жизнь наполнена смыслом как никогда. Мы в лесу под Авдеевкой смеемся и шутим столько, сколько многим шахматистам даже в мечтах не найти.

Я всегда говорю, что как шахматист сделал два сильнейших хода не на доске: это приезд в Латвию и своевременное возвращение в Украину.

Именно так выигрываются важнейшие партии под названием “жизнь”.

Об игре в шахматы на передовой

Я играю онлайн, если есть время и согласие собратьев по позиции. Я не могу держать стабильность качества игры, но играть нужно. Потому что это и тренировка, и отвлечение от обстрелов.

Играю с позиции очень сильного любителя шахмат, а не профессионального игрока, потому психологически мне очень легко.

Об упреках россиян о нацистском режиме

Россия — страна фантастических дураков, бреда и психических заболеваний.

Еврей-президент награждает членов еврейских общин, которые служат в ВСУ, на еврейский праздник. И это страна нацистского режима?

Я играл в России много лет — бред относительно Украины у них был еще 20 лет назад. А с годами бред мирный перерастал в бред агрессивный.

Сейчас это просто дикое взбесившееся животное. И выход только один — убить или усыпить животное.

О сходстве войны и шахмат

Мы сейчас находимся в стадии сложного эндшпиля — много фигур и пешек уже нет на доске, но ситуация до сих пор напряженная.

Цена погрешности все еще высока, да и главное — кто теряет время, тот и станет более слабой стороной. Обидно, что наши западные партнеры “любят терять время”.

Досадно, что многие не идут в ВСУ, потому что думают, что у их защитников есть несколько жизней.

За каждым героем и героиней украинской обороны большая история, которая и привела объединенных идеей людей на войну. Многих полномасштабное вторжение выдернуло из мирных профессий, и среди них военный с позывным Изя. Читай историю разведчика из Кракена с позывным Изя.

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