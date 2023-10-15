Прикро, що багато хто не йде в ЗСУ — у захисників не декілька життів: інтерв’ю гросмейстера з окопу Ігоря Коваленка

Життя та війну часто люблять порівнювати з шахами. Та справжній гросмейстер Ігор Коваленко запевняє — це не зовсім так, хоч наразі бойові дії й нагадують серйозний ендшпіль.

Чоловік родом з Дніпропетровської області та з шести років захоплювався шахами. Згодом став брати участь в юнацьких турнірах, а у 23 роки здобув гросмейстерське звання. І хоч події його життя звучать як історія успіху, чоловіку часто доводилось тяжко працювати задля своїх досягнень. Навіть зараз Ігор Коваленко попри високе спортивне звання займається тим, що тепер здобуває свободу для своєї країни.

Гросмейстер в інтерв’ю ВВС Україна говорить, що повернутись додому з Латвії перед повномасштабним вторгненням було правильним рішенням. І це однозначно підтверджує й орден За мужність” ІІІ-го ступеня від президента України Володимира Зеленського, який він вручив на Рош га-Шану Ігорю Коваленку, який є ще й представником єврейської громади в Україні.

Зараз також дивляться

Про повернення в Україну перед повномасштабною війною

Повернення в Україну — це правильне рішення. Життя — не лише шахи. Я завжди жив не пошуком щастя, а життям сенсу.

Зараз моє життя наповнене сенсом як ніколи. Ми в лісі під Авдіївкою сміємося та жартуємо стільки, як багатьом шахістам навіть в мріях не знайти.

Я завжди кажу, що як шахіст зробив два найсильніші ходи не на дошці: це приїзд до Латвії, та своєчасне повернення в Україну.

Саме так виграються найважливіші партії під назвою “життя”.

Про гру в шахи на передовій

Я граю онлайн, якщо є час та згода побратимів по позиції. Я не можу тримати стабільність якості гри, але грати треба. Тому що це й тренування, й відволікання від обстрілів.

Граю з позиції дуже сильного любителя шахів, а не професійного гравця, тому психологічно мені дуже легко.

Про закиди росіян про нацистський режим

Росія — країна фантастичних дурнів, маячні та психічних захворювань.

Єврей-президент нагороджує членів єврейських громад, які служать у ЗСУ на єврейське свято. І це країна нацистського режиму?

Я грав в Росії багато років — маячня щодо України в них була ще 20 років тому. А з роками маячня мирна переростала в маячню агресивну.

Зараз це просто дика тварина, яка сказилася. І вихід лише один — вбити чи усипити тварину.

Про схожість війни та шахів

Ми зараз перебуваємо у стадії “складного ендшпілю” — багато “фігур та пішаків” вже немає на дошці, але ситуація досі напружена.

Ціна похибки все ще висока, та й головне — хто гає час, той й стане слабшою стороною. Прикро, що наші західні партнери “люблять гаяти час”.

Прикро, що багато хто не йде в ЗСУ, бо гадають, що в їхніх захисників є декілька життів.

За кожним героєм та героїнею української оборони — велика історія, яка й привела об’єднаних ідеєю людей на війну. Багатьох повномасштабне вторгнення висмикнуло з мирних професій, й серед них — військовий на псевдо Ізя. Читай історію розвідника з Krakena на псевдо Ізя.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.