Інтерв'ю

Прикро, що багато хто не йде в ЗСУ — у захисників не декілька життів: інтерв’ю гросмейстера з окопу Ігоря Коваленка

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 20:00
Ігор Коваленко
Фото: Facebook

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