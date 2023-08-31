Страха не было, была радость: боец Гвардии наступления о первых эмоциях на передовой и жажде победы

Для главного сержанта взвода разведки бригады Рубеж Ильи Жеведя полномасштабная война началась с очередной ротации в Луганскую область.

— Там встретили эту орду. Разные чувства были. Страха не было, была радость, ведь наконец-то мы будем давать им нагоняй, — говорит Илья. Мужчина на войне с 2015 года.

Рассчитывали, что продержатся месяц

Говорит, тогда думали, что продержатся от силы месяц.

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Месяц, и мы перемолимся в этой мясорубке войны. Но повезло, что до сих пор жив. Планирую восстановиться и дальше воевать.

Во время штурмовых действий при выдвижении на позиции врага в “серой зоне” он прыгнул в окоп, в котором была противопехотная мина. Илья получил травму стопы. Но противника удалось отбить, позиции подвинули.

Он признается, что для него страх на войне — потеря собратьев.

— Ты понимаешь, что больше не услышишь их голоса, шуток, не пообщаешься с ними. В моменте из-за этого было страшно, но это быстро проходило, потому что была большая интенсивность боевых действий, — говорит главный сержант.

Илья убежден, что “плакать” нужно после победы. Сейчас для главного сержанта важнее всего восстановиться и дальше продолжать выгонять врага из нашей земли.

В каждом бою военные рискуют собственной жизнью, ведь нельзя предсказать, куда попадет враг. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Санчо, выжившего во время шквального обстрела.

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