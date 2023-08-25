Чтобы выжить и спасать других, приходится жить по законам войны: история военного медика Ивана Мелеца

Военный медик Иван Мелец до полномасштабной войны работал врачом-анестезиологом в Больнице Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова. Сейчас мужчина спасает жизнь на фронте.

Еще задолго до войны в Украине он решил стать именно военным медиком, ведь в 2009 году поступил в медицинский университет и закончил кафедру подготовки врачей ВСУ.

Но тогда он еще не знал, что наша страна находится на пороге войны. Его историю рассказали в Министерстве здравоохранения.

Сейчас также смотрят

Набирался опыта в госпиталях на линии фронта

Иван признается, когда окончил университет, подписал контракт и пошел служить, но не имел достаточной медицинской практики.

Чтобы спасать других и выжить самому, приходилось быстро учиться, — вспоминает он.

Иван Мелец провел на службе пять лет, он перенял опыт от опытных военных медиков в больших госпиталях на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Когда его контракт закончился, он вернулся на работу в гражданские больницы Киева и Львова. Врач успел проработать там всего два года. Когда началась полномасштабная война России против Украины, он пошел добровольцем на фронт. Тогда он стал капитаном медицинской бригады.

Эта война — совсем другое, чем все то, что я видел раньше. Сейчас моя бригада работает совсем близко к линии столкновения, и где придется: в подвалах, заброшенных домах, блиндажах, — рассказывает медик.

Как работает полевой госпиталь

Отмечает, что никогда нельзя определить, сколько будет продолжаться обстрел. Иногда бывает несколько часов тишины, а затем — несколько дней обстрелов. Мужчина акцентирует, что 90% его пациентов имеют минно-взрывные, осколочные ранения. Медики на фронте пытаются сделать все так, чтобы врачи в больших госпиталях могли сохранить раненые конечности у военных.

Иван Мелец говорит, что его полевой госпиталь очень мощный: в нем работают хирурги, фельдшеры, младший медицинский персонал, соответствующий инструментарий, есть миниреанимации и даже аппараты ИВЛ с мониторами.

Несмотря на это, врач говорит, что бывают и случаи, когда медицина бессильна. Он с грустью рассказывает о своем собрате.

— Был прилет возле медпункта. Одному из наших на месте осколком разорвало грудную клетку с легкими, живот и внутренние органы, участок от правой паховой артерии до бедра. Он скончался от массивного кровотечения. И мы не могли этому помочь, — говорит мужчина.

Жить по законам войны

Иван говорит, чтобы выжить и спасать других, приходится жить по законам войны: уметь маскироваться, правильно прятать транспорт.

Важно также внутреннее эмоциональное состояние. Если ты подвергаешься эмоциям, не сможешь собой управлять. Ни стресс, ни страх не влияют на тебя. Каждая ошибка — это чья-то жизнь, — акцентирует он.

Сейчас Иван Мелец служит в одной из горячих точек в Харьковском направлении. Его наградили отличием Командующего объединенными силами за героические поступки в борьбе с российскими оккупантами, знаком уважения Минобороны и президентской медалью за личное мужество, самоотверженные действия и верность присяге.

Дома врача ждет трехлетняя дочь и жена. Жена понимает мужчину, ведь сама военная. Иван мечтает о нашей победе и завершении войны. После победы хочет вернуться во Львов, мечтает выйти на вечернюю прогулку с самыми родными под звездным небом в своем тихом и мирном городе.

Иногда человек очень молод по возрасту, но опыт за плечами имеет, будто прожил жизнь. Ранее мы рассказывали историю 19-летнего медика Максима Бевзы о работе на фронте.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.