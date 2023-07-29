Ангел и Ангелина! Как боевые медики спасают раненых бойцов на фронте

Ангел и Ангелина — боевые медики 72 бригады. Сирота Денис из Луганской области добровольцем пошел воевать еще в 2016 году и до сих пор не покинул фронт даже после тяжелого ранения.

Военная с позывным Мышь в 22 года захотела подписать контракт, мечтает стать врачом и дождаться подругу из плена, которая была на Азовстали. Медики рассказали свою историю о работе на фронте.

Девушка вспоминает, как получила такой позывной. Парням показалось, что она была похожа на худую мышку из мультфильма. Так позывной и появился. А Денис получил свой, когда в 2016 году спас самостоятельно более 16 человек.

Сейчас также смотрят

Не хочу, чтобы у меня в машине кто-то умирал

В прошлом году их бригада не давала врагу дойти до Киева, сейчас сдерживает выжженный Угледар. Ангелина говорит, что наибольшее счастье для медика, когда раненый доживает до следующей точки эвакуации.

Я не хочу, чтобы у меня в машине кто-то умирал. За эти полтора года я всех довозила.

Медик говорит, что не всегда можно узнать, как поживают спасенные бойцы. Поэтому радуется, когда она сами выходят на связь. Девушка признается, что были и тяжелые моменты, когда были сильное физическое и эмоциональное истощение. Особенно тяжело было вывозить ранеными своих друзей.

Она в шутку рассказывает о несмешном: когда попали под вражеский обстрел или как “таблетка” перевернулась.

Читать по теме Сложно даже профессионалам: как боевой медик Эстер работает на фронте Об особенностях военной медицины и работе на фронте рассказала боевой медик Эстер.

Денис также учит пехоту, как спасать собратьев в окопе. Он был боевым медиком на первой линии, пока самого не ранило под Бахмутом. Мужчина получил перелом позвоночника, ранение легких, рваную рану на шее. Врачи установили инвалидность, но мужчина не отказался от службы. Говорит, может быть в экипаже, учить людей, ведь у него большой опыт.

Его родное Сватово оккупировано. По словам Дениса, российская пропаганда хорошо работала еще много лет назад. После 24 февраля 2022 он перешел на украинский язык, это для него еще сложно, но он старается.

Медики на фронте очень важны, ведь они спасают жизнь наших бойцов. Ранее мы рассказывали историю медика Оксаны, которая работает на “нуле”.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!