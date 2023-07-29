Ангел та Ангеліна! Як бойові медики рятують поранених бійців на фронті

Ангел та Ангеліна — бойові медики 72 бригади. Сирота Денис із Луганщини добровольцем пішов воювати ще у 2016 році й дотепер не полишив фронт навіть після тяжкого поранення.

Військова на псевдо Миша у 22 роки захотіла підписати контракт, мріє стати лікарем та дочекатися подруги з полону, яка була на Азовсталі. Медики розповіли свою історію про роботу на фронті.

Дівчина згадує, як отримала таке псевдо. Хлопцям здалося, що вона була схожа на худу мишку з мультфільму. Так псевдо і з’явилося. А Денис отримав своє, коли у 2016 році врятував самотужки понад 16 осіб.

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Не хочу, щоб у мене в машині хтось помирав

Минулого року їхня бригада не давала ворогу дійти до Києва, зараз стримує випалений Вугледар. Ангеліна каже, що найбільше щастя для медика — коли поранений доживає до наступної точки евакуації.

Я не хочу, щоб в мене в машині хтось помирав. За ці півтора року я всіх довозила.

Медикиня каже, що не завжди можна дізнатися, як живуть врятовані бійці. Тому радіє, коли вони самі виходять на зв’язок. Дівчина зізнається, що були й тяжкі моменти, коли було сильне фізичне та емоційне виснаження. Особливо найважче було вивозити пораненими своїх друзів.

Вона жартома розповідає про несмішне: коли попали під ворожий обстріл чи як “таблетка” перевернулася.

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Денис також навчає піхоту, як рятувати побратимів в окопі. Він був бойовим медиком на першій лінії, поки сам не отримав поранення під Бахмутом. Чоловік отримав перелом хребта, поранення легень, рвану рану на шиї. Лікарі встановили інвалідність, але чоловік не відмовився від служби. Каже, може бути в екіпажі, навчати людей, адже має багато досвіду.

Його рідне Сватове окуповане. За словами Дениса, російська пропаганда добре працювала ще багато років тому. Після 24 лютого 2022 року він перейшов на українську мову, це для нього ще складно, але він старається.

Медики на фронті дуже важливі, адже вони рятують життя наших бійців. Раніше ми розповідали історію медикині Оксани, яка працює на “нулі”.

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