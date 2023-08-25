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Щоб вижити й рятувати інших, доводиться жити за законами війни: історія військового медика Івана Мелеця

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 18:00
Іван Мелець: історія військового медика про роботу на фронті
Фото: Суспільне

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