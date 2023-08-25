Щоб вижити й рятувати інших, доводиться жити за законами війни: історія військового медика Івана Мелеця

Військовий медик Іван Мелець до повномасштабної війни працював лікарем-анестезіологом у Лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. Зараз чоловік рятує життя на фронті.

Ще задовго до війни в Україні він вирішив стати саме військовим медиком, адже у 2009 році вступив до медичного університету та закінчив кафедру підготовки лікарів ЗСУ. Але тоді він ще не знав, що наша країна на порозі війни. Його історію розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Набирався досвіду у шпиталях на лінії фронті

Іван зізнається, коли закінчив університет, підписав контракт та пішов служити, але не мав достатньої медичної практики.

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Щоб рятувати інших та вижити самому, доводилось швидко вчитись, — згадує він.

Іван Мелець провів на службі п’ять років, він перейняв досвід від досвідчених військових медиків у великих шпиталях по лінії фронту на Донеччині та Луганщині.

Коли його контракт закінчився, він повернувся на роботу до цивільних лікарень Києва та Львова. Лікар встиг пропрацювати там лише два роки. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, він пішов добровольцем на фронт. Тоді він став капітаном медичної бригади.

Ця війна — зовсім інше, ніж усе те, що я бачив раніше. Зараз моя бригада працює зовсім близько до лінії зіткнення, і просто де доведеться: у підвалах, закинутих хатах, бліндажах, — розповідає медик.

Як працює польовий шпиталь

Чоловік зазначає, що ніколи не можна визначити, скільки триватиме обстріл. Інколи буває кілька годин тиші, а потім — кілька днів обстрілів. Чоловік акцентує, що 90% його пацієнтів мають мінно-вибухові, осколкові поранення. Медики на фронті намагаються зробити все так, щоб лікарі у великих госпіталях могли зберегти поранені кінцівки у військових.

Іван Мелець говорить, що його польовий шпиталь дуже потужний: у ньому працюють хірурги, фельдшери, молодший медичний персонал, є відповідний інструментарій, мініреанімації та навіть апарати ШВЛ з моніторами.

Попри це лікар каже, що трапляються й випадки, коли медицина безсила. Він із сумом розповідає про свого побратима.

— Був приліт біля медпункту. Одному з наших на місці осколком розірвало грудну клітку з легенями, живіт та внутрішні органи, ділянку від правої пахової артерії до стегна. Він помер від масивної кровотечі. І ми не могли цьому зарадити, — каже чоловік.

Жити за законами війни

Іван каже, щоб вижити й рятувати інших, доводиться жити за законами війни: уміти маскуватися, правильно ховати транспорт.

Важливим є внутрішній емоційний стан. Якщо ти піддаєшся емоціям, не зможеш собою керувати. Ні стрес, ні страх не мають на тебе впливати. Кожна помилка — це чиєсь життя, — акцентує він.

Зараз Іван Мелець служить в одній з гарячих точок на Харківському напрямку. Його нагородили відзнакою Командувача об’єднаних сил за героїчні вчинки у боротьбі з російськими окупантами, знаком пошани Міноборони та президентською медаллю за особисту мужність, самовіддані дії та вірність присязі.

Вдома на лікаря чекає трирічна донечка та дружина. Жінка розуміє чоловіка, адже сама є військовою. Іван мріє про нашу перемогу та завершення війни. Після перемоги хоче повернутися до Львова, мріє вийти на вечірню прогулянку з найріднішими під зоряним небом у своєму тихому та мирному місті.

Інколи людина є дуже молодою за віком, але досвід за плечима має, ніби прожила життя. Раніше ми розповідали історію 19-річного медика Максима Бевзи про роботу на фронті.

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