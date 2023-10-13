Украина

Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 13 октября 2023, 07:00

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0:03:53
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Заехать в город безопасно почти невозможно: как украинские защитники удерживают позиции на Востоке
0:03:57
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