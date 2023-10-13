Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать

В Донецкой области россияне продолжают стрелять по мирным людям. Накануне от российского оружия в Красногоровке под Донецком погиб человек. Еще двое жителей ранены.

Захватчики пытаются прорвать нашу линию обороны возле Марьинки и Красногоровки, поэтому накрывают город артиллерией. От Марьинки почти ничего не осталось, а в Красногоровке до сих пор живут люди.

На кресле колесном правоохранители быстро вывозят из дома пожилую женщину. По ее двору россияне ударили из артиллерии. 84-летняя жительница Красногоровки чудом осталась жива.

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Почти весь двор женщины полностью изуродован российским железом. Ни одно здание не уцелело.

Красногоровка расположена на самой линии столкновения. Бои возле городка идут уже десятый год. Россияне активно накрывают населенный пункт из оккупированного Донецка. Но если во время АТО и ООС артиллерия почти молчала, то во время полномасштабной войны она не затихает.

До 2014 здесь проживало 14 тысяч человек. Когда начались бои, население уменьшилось в два раза. Сейчас же здесь до сих пор остается 1500 человек. Несмотря на интенсивность огня, отсутствие света, газа и централизованного водоснабжения, красногоровцы покидать свои дома не спешат.

Именно благодаря гуманитарной помощи эти жители и выживают. Магазины в Красногоровке уже давно не работают. Но каждый раз доставлять жителям продовольствие и вещи первой необходимости силовикам все сложнее. Дороги полностью простреливаются.

Каждый раз, приезжая на линию фронта, полицейский патруль Белые Ангелы уговаривают людей на эвакуацию. За время полномасштабного вторжения им удалось вывезти из горячих точек уже около 6000 жителей региона. Правда, в основном уезжает молодежь. Пожилые люди часто не готовы начинать новую жизнь в других регионах.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области.

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