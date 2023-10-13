Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати

На Донеччині росіяни продовжують цілити по мирному люду. Нещодавно від російської зброї у Красногорівці під Донецьком загинула людина. Ще двоє жителів поранені.

Загарбники намагаються прорвати нашу лінію оборони біля Мар’їнки та Красногорівки, тому накривають місто артилерією. Від Мар’їнки майже нічого не залишилося, а в Красногорівці й досі живуть люди.

На кріслі колісному правоохоронці швидко вивозять з будинку літню жінку. По її подвір’ю росіяни вдарили з артилерії. 84-річна жителька Красногорівки дивом залишилася живою.

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Майже все подвір’я жінки повністю понівечене російським залізяччям. Жодна будівля не вціліла.

Красногорівка розташована на самій лінії зіткнення. Бої біля містечка точаться уже десятий рік. Росіяни активно накривають населений пункт з окупованого Донецька. Та якщо під час АТО і ООС артилерія тут майже мовчала, то під час повномасштабної війни вона не затихає.

До 2014 року тут проживало 14 тисяч людей. Коли почалися бої, населення зменшилося удвічі. Нині ж тут і досі залишається 1500 люду. Попри інтенсивність вогню, відсутність світла, газу і централізованого водопостачання, красногорівці полишати свої домівки не квапляться.

Саме завдяки гуманітарній допомозі ці мешканці й виживають. Магазини у Красногорівці вже давно не працюють. Та щоразу доставляти жителям харчі й речі першої потреби силовикам все складніше. Дороги повністю прострілюються.

Кожного разу приїжджаючи на лінію фронту поліцейський патруль Білі Янголи вмовляють людей на евакуацію. За час повномасштабного вторгнення їм вдалося вивезти з гарячих точок вже майже 6000 жителів регіону. Щоправда, в основному виїжджає молодь. Літні люди часто не готові починати нове життя в інших регіонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині.

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