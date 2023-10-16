Карта бойових дій 16 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 16 жовтня 2023 грає важливу роль для українців, адже завдяки їй ми можемо побачити, де проходять найтяжчі бої та як змінюється лінія фронту.
Зараз на фронті ситуація загострилася, зокрема ворог посилив штурм Авдіївки. Ми маємо допомагати військовим, щоб вони могли вистояти у боротьбі.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області й трохи просунулися на південь від Бахмута.
Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.
Російська православна церква відправляє до Криму, як повідомляється, пов’язаного з Кремлем священика, ймовірно, у рамках продовження зусиль Росії щодо переслідування релігійних громад на окупованій території України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.
Також Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети Іскандер-М та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Загалом ворог завдав десять ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також наші знищили російський вертоліт Мі-8.
Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та п’ять артилерійських засобів противника.
Російські військові обстрілюють прикордонні населені пункти чи не щодня. Раніше ми розповідали, як Красногорівка потерпає від ворожого вогню.
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