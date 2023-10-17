Ни одного уцелевшего дома: какая ситуация в Авдеевке сегодня и как проходит эвакуация населения

В последние дни ситуация на Авдеевском направлении очень напряженная. Россияне усилили обстрелы Авдеевки и позиции военных.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 16 октября Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации в Авдеевке. Бои за город продолжаются, обстрелов по громаде стало меньше.

Об эвакуации из Авдеевки

Что касается позиций ВСУ, то обстрелы регулярные, враг накрывает артиллерией и днем, и ночью. Россияне больше обстреливают Первомайское, 16 октября было известно о двух погибших. Из Авдеевки идет эвакуация, из города выезжают небольшими группами по четыре-пять человек в день.

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По его словам, люди получают гуманитарную помощь и имеют медицинское обеспечение. Но больница расположена так, что попадает под обстрелы, поэтому людям бывает страшно туда идти.

— Понимаем, что ничего еще не кончается в нашем направлении. Сейчас враг перегруппировывается, ожидаем, что, вероятнее всего, скоро будет новая волна мощных штурмовых действий, — отметил Барабаш.

Россияне пытаются оцепить город и активно бьют со стороны Красногоровки и Водяного. Но украинские военные смогли дать отпор врагу.

Ситуация в Авдеевке сегодня: что известно об обстрелах 17 октября

Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе журналисту Факты ICTV Олегу Корниенко.

Мы уже третьи сутки наблюдаем снижение градуса напряжения по городу, но по позициям этого не скажешь. Штурмовых действий в разы меньше. Ракетные удары по городу также уменьшились, — говорит Барабаш.

По его словам, в городе нет ни одного уцелевшего дома. Он говорит, что с начала обострения в Авдеевке тела четырех человек находятся под завалами, достать их сейчас из-под завалов без спецтехники невозможно.

Несмотря на то, что оккупанты усиливают обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор и наносят удары по оккупантам. Уничтожать врага нашим военным помогает разведка. Ранее мы рассказывали, как аэроразведка уничтожает технику россиян.

Фото: Виталий Барабаш

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