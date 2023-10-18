Война в Украине

Двое детей остались без мамы. Россияне ракетами ударили по Обуховке 18 октября — последствия

Анастасия Грубрина, журналист сайта Кристина Венгеляускайте 18 октября 2023, 14:03
Удар по Обухівці 18 жовтня 2023: кількість загиблих та поранених
Фото: Андрей Ермак

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