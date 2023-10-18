Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Утренний удар врага по области убил 31-летнюю женщину, еще четверо травмированы. Читай в материале про удар по Обуховке 18 октября 2023 — все, что известно.

Удар по Обуховке 18 октября 2023: количество погибших и раненых

Утром, 18 октября, российские оккупанты ударили ракетами по гражданскому населению города. Это произошло в пригороде Днепра, в селе Обуховка. Трое из четырех пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По уточненной информации, пострадали женщины — 56, 65 и 75 лет и 35-летний мужчина.

Сейчас также смотрят

По состоянию на 11:20 в результате ракетного удара погиб один человек и четверо пострадали.

Разрушен частный дом и хозяйственное сооружение, поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, автомобиль и газопровод низкого давления.

Работы на месте удара продолжаются. Работают психологи ГСЧС, полиция и гуманитарные миссии. Родственник погибшей женщины, Виталий, рассказал, что у нее осталось двое детей. Младшей девочке всего 1,5 года.

Хорошая, отзывчивая девушка была. Мы общались, поддерживали родственные отношения. Заботливая мать, — говорит Виталий.

Читать по теме Ракетами по многоэтажке в центре города: взрывы в Запорожье сегодня и есть ли жертвы Рассказываем о последствиях обстрела Запорожья ночью 18 октября 2023 года.

Областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совместно с умышленным убийством.

Двое детей остались без мамы. Россияне ракетами ударили по Обуховке 18 октября — последствия / 3 Фотографии

Ранее мы рассказывали о деталях удара по аэродромам в Бердянске и Луганске.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.