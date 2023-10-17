Вражеские вертолеты, ПВО и не только! ССО раскрыли детали удара по аэродромам в Бердянске и Луганске

Силы специальных операций и Силы обороны Украины провели операцию DRAGONFLY, в результате которой в Бердянске и Луганске уничтожены вертолеты, спецтехника на аэродромах, ПВО и склады боеприпасов. Читай, как прошла операция DRAGONFLY и какие потери у врага.
Силы спецопераций получили информацию об использовании российскими оккупантами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. К тому же стало известно о нахождении там большого количества вооружения, авиации и спецтехники.
Информацию проверили и подтвердили. Позже по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске были нанесены огневые удары подразделениями Сил обороны.
В результате огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.
В результате огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.
Силам обороны удалось уничтожить:
Известно, что склад с боеприпасами в Бердянске детонировал до четырех утра 17 октября. Детонация в Луганске длилась до 11 утра.
Потери живой силы врага составляют десятки погибшими и ранеными. Их тела до сих пор достают из-под завалов.
Ранее мы рассказывали об атаке дронов на Смоленский авиационный завод.
Фото: командование Объединенных Сил ВС Украины
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