Война в Украине

Вражеские вертолеты, ПВО и не только! ССО раскрыли детали удара по аэродромам в Бердянске и Луганске

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 октября 2023, 17:44
Операція DRAGONFLY: ЗСУ знищили ворожі гелікоптери у Бердянську та Луганську

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