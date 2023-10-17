Ворожі гелікоптери, ППО і не лише! ССО розкрили деталі удару по аеродромах у Бердянську та Луганську

Сили спеціальних операцій та Сили оборони України здійснили операцію DRAGONFLY, унаслідок якої у Бердянську та Луганську знищено гелікоптери, спецтехніку на аеродромах, ППО та склади боєприпасів. Читай, як минула операція DRAGONFLY та про втрати ворога.

Операція DRAGONFLY: ЗСУ знищили ворожі гелікоптери у Бердянську та Луганську

Сили спецоперацій отримали інформацію про використання російськими окупантами аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. До того ж стало відомо про перебування там значної кількості озброєння, авіації та спецтехніки.

Інформацію перевірили та підтвердили. Пізніше по аеродромах в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську було завдано вогневих ударів підрозділами Сил оборони.

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У результаті вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

Силам оборони вдалося знищити:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах;

пускову установку ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Відомо, що склад з боєприпасами у Бердянську детонував до четвертої ранку 17 жовтня. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати живої сили ворога складають десятки загиблими та пораненими. Їхні тіла досі дістають з-під завалів.

Раніше ми розповідали про атаку дронів на Смоленський авіаційний завод.

Фото: командування Об’єднаних Сил ЗС України

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