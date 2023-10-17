Війна в Україні

Ворожі гелікоптери, ППО і не лише! ССО розкрили деталі удару по аеродромах у Бердянську та Луганську

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 17:44
Операція DRAGONFLY: ЗСУ знищили ворожі гелікоптери у Бердянську та Луганську

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