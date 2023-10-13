Війна в Україні

Корабель Павел Державин та ракетоносій Буян пошкоджені! До чого тут СБУ та ВМС України — подробиці

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 14:00
СБУ та ВМС атакували корабель Павел Державин та ракетоносій Буян

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