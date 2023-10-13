Корабель Павел Державин та ракетоносій Буян пошкоджені! До чого тут СБУ та ВМС України — подробиці

11 жовтня 2023 року відбулася атака на російський корабель Павел Державин, а сьогодні, 13 жовтня — на ракетоносій Буян. Корабель було пошкоджено поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Читай у нашому матеріалі, як СБУ та ВМС атакували корабель Павел Державин та ракетоносій Буян.

СБУ та ВМС атакували корабель Павел Державин та ракетоносій Буян

Оновлено 16:00. Корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин був пошкоджений вдруге, сьогодні, 13 жовтня. Унаслідок пошкодження він відійшов на кілька кілометрів. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук для Укрінформ. Деталі операції поки не розкривають.

Інформацію про пошкодження судна підтвердив в ефірі Радіо Свобода представник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Важливо зазначити, що український флот мав корабель з такою ж назвою, однак підбитий саме російський.

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Я не можу вам надати жодної інформації щодо обставин цього інциденту, назвемо це так, але факт такий є, — сказав Дмитро Плетенчук.

У соціальних мережах 11 жовтня стали поширюватися повідомлення про підрив корабля на міні, адже в той самий день на знімках зафіксували мінний тральник.

Керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала, що у ЗСУ уточнюють, чи це правда.

Враховуючи таке нехлюйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту РФ, то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини, — сказала Наталія Гуменюк.

Сьогодні, 13 жовтня, орієнтовно о 10:30 був атакований ракетоносій Буян. Про це повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела в СБУ. Ракетоносій Буян був атакований спільними зусиллями СБУ та ВМС України.

Для цього використали експериментальне озброєння, а саме морські дрони-малюки.

Буян-М — серія російських малих ракетно-артилерійських кораблів, що мають кероване ракетне озброєння. Офіційним призначенням кораблів є охорона та захист економічної зони РФ, однак вони використовувалися для ударів по мирному населенню України.

Про корабель Павел Державин відомо, що РФ має на озброєнні подібних корветів чотири — Василий Биков, Дмитрий Рогачов, Павел Державин і Сергей Котов. У червні 2022 він його посилили, додали на нього ЗРК Тор-М2КМ.

Раніше ми розповідали про атаку на Чорноморський флот РФ.

Фото: Міноборони РФ

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