Корабль Павел Державин и ракетоноситель Буян повреждены! Причем здесь СБУ и ВМС Украины — подробности

11 октября 2023 произошла атака на российский корабль Павел Державин, а сегодня, 13 октября — на ракетоноситель Буян. Корабль был поврежден вблизи временно оккупированного Севастополя. Читай в нашем материале, как СБУ и ВМС атаковали корабль Павел Державин и ракетоноситель Буян.

СБУ и ВМС атаковали корабль Павел Державин и ракетоноситель Буян

Обновлено 16:00. Корабль Черноморского флота РФ Павел Державин был поврежден во второй раз, сегодня, 13 октября. В результате повреждения он отошел на несколько километров. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук для Укринформ. Подробности операции пока не раскрывают.

Информацию о повреждении судна подтвердил в эфире Радио Свобода представитель ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Важно отметить, что у украинского флота был корабль с таким же названием, однако подбит именно российский.

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Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть, — сказал Дмитрий Плетенчук.

В социальных сетях 11 октября стали распространяться сообщения о подрыве корабля на мине, ведь в тот же день на снимках был зафиксирован минный тральщик.

Руководительница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что в ВСУ уточняют, правда ли это.

Учитывая такое разгильдяйство, которое позволяют себе представители Черноморского флота РФ, то не там совещание проведут, то не туда в море зайдут. Может быть все что угодно. Мы уточняем обстоятельства, — сказала Наталья Гуменюк.

Сегодня, 13 октября, ориентировочно в 10:30 был атакован ракетоноситель Буян. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собственные источники в СБУ. Ракетоноситель Буян был атакован совместными усилиями СБУ и ВМС Украины.

Для этого использовали экспериментальное вооружение, а именно морские дроны.

Буян-М — серия российских малых ракетно-артиллерийских кораблей, имеющих управляемое ракетное вооружение. Официальным предназначением кораблей является охрана и защита экономической зоны РФ, однако они использовались для ударов по мирному населению Украины.

О корабле Павел Державин известно, что у РФ есть на вооружении подобных корветов четыре — Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов. В июне 2022 его усилили, добавили ЗРК Тор-М2КМ.

Ранее мы рассказывали об атаке на Черноморский флот РФ.

Фото: Минобороны РФ

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