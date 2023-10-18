Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Ранковий удар ворога по області вбив 31-річну жінку, ще четверо травмовані. Читай у матеріалі про удар по Обухівці 18 жовтня 2023 — все, що відомо.

Удар по Обухівці 18 жовтня 2023: кількість загиблих та поранених

Зранку, 18 жовтня, російські окупанти вдарили ракетами по цивільному населенню міста. Це сталося у передмісті Дніпра, в селищі Обухівка. Трьох з чотирьох постраждалих шпиталізували у стані середньої важкості.

За уточненою інформацією, постраждали жінки — 56, 65 і 75 років та 35-річний чоловік.

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Станом на 11:20 унаслідок ракетного удару загинула одна особа та четверо постраждали.

Зруйновано приватний будинок та господарчу споруду, пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарчих споруд, автомобіль та газопровід низького тиску.

Роботи на місці удару тривають. Працюють психологи ДСНС, поліція та гуманітарні місії. Родич загиблої жінки, Віталій, розповів, що у неї залишилося двоє дітей. Молодшій дівчинці всього 1,5 року.

Хороша, чуйна дівчина була. Ми спілкувалися, підтримували родинні відносини. Турботлива мати, — каже Віталій.

Читати на тему Ракетами по багатоповерхівці в центрі міста: вибухи у Запоріжжі сьогодні та чи є жертви Розповідаємо про наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 18 жовтня 2023.

Обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Двоє діток залишилися без мами. Росіяни ракетами вдарили по Обухівці 18 жовтня — наслідки / 3 Фотографії

Раніше ми розповідали про деталі удару по аеродромах у Бердянську та Луганську.

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