Движение сопротивления в Бердянске подорвало авто с работниками ФСБ. Детали операции и кого удалось ликвидировать

23 октября в Бердянске произошел взрыв. Как оказалось, движение сопротивления взорвало машину с работниками ФСБ. О деталях операции рассказали в Главном управлении разведки МО Украины. Читай, кого удалось ликвидировать и как действовало движение сопротивления в Бердянске.

Движение сопротивления в Бердянске взорвало машину с работниками ФСБ

В машине, которую взорвали активисты движения сопротивления, находились четверо работников ФСБ. Подрыв произошел на улице Мичурина, вблизи гостиницы Jasmin Guest-House. Там работники ФСБ создали свое укрытие.

Среди ликвидированных в Бердянске оккупантов — российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины, — сообщили в ГУР МО.

После подрыва автомобиля “гауляйтер” временно оккупированной территории Запорожской области распорядился об увеличении продолжительности комендантского часа — с 21:00 до 05:00.

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Представители российских спецслужб покинули гостиницу и перебазировались в другое укрытие. Впрочем, и это место хорошо известно для украинских подпольщиков-патриотов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что российских оккупантов не только ликвидируют на временно оккупированных территориях, но они и самоликвидируются.

В конце сентября мы обнаружили тела двух российских военных на обочине. Никто не понимал, как они появились. Теперь все стало на свои места — они сами производят зачистку тех, кто не хочет воевать на Запорожском направлении.

Ранее мы рассказывали о последствиях удара россиян по Славуте 25 октября.

Фото — иллюстративное

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