Рух опору у Бердянську підірвав авто з працівниками ФСБ. Деталі операції та кого вдалося ліквідувати

23 жовтня у Бердянську стався вибух. Як виявилося, рух опору підірвав автівку з працівниками ФСБ. Про деталі операції розповіли в Головному управлінні розвідки МО України. Читай, кого вдалося ліквідувати та як саме діяв рух опору у Бердянську.
В автівці, яку підірвали активісти руху опору, перебували четверо працівників ФСБ. Підрив стався на вулиці Мічуріна, поблизу готелю Jasmin Guest-House. Саме там працівники ФСБ створили свою схованку.
Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України, — повідомили у ГУР МО.
Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України, — повідомили у ГУР МО.
Після підриву автівки “гауляйтер” тимчасово окупованої території Запорізької області видав розпорядження про збільшення тривалості комендантської години — з 21:00 до 05:00.
Представники російських спецслужб залишили готель та перебазувалися в інший сховок. Утім і це місце добре відоме для українських підпільників-патріотів.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що російських окупантів не лише ліквідовують на тимчасово окупованих територіях, а й вони самоліквідовуються.
Наприкінці вересня ми знайшли тіла двох російських військових на узбіччі. Ніхто не розумів, як вони з’явилися. Тепер усе стало на свої місця — вони самі проводять зачистку тих, хто не хоче воювати на Запорізькому напрямку.
Наприкінці вересня ми знайшли тіла двох російських військових на узбіччі. Ніхто не розумів, як вони з’явилися. Тепер усе стало на свої місця — вони самі проводять зачистку тих, хто не хоче воювати на Запорізькому напрямку.
Раніше ми розповідали про наслідки удару росіян по Славуті 25 жовтня.
Фото — ілюстративне
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