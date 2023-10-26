Рух опору у Бердянську підірвав авто з працівниками ФСБ. Деталі операції та кого вдалося ліквідувати

23 жовтня у Бердянську стався вибух. Як виявилося, рух опору підірвав автівку з працівниками ФСБ. Про деталі операції розповіли в Головному управлінні розвідки МО України. Читай, кого вдалося ліквідувати та як саме діяв рух опору у Бердянську.

Рух опору у Бердянську підірвав автівку з працівниками ФСБ

В автівці, яку підірвали активісти руху опору, перебували четверо працівників ФСБ. Підрив стався на вулиці Мічуріна, поблизу готелю Jasmin Guest-House. Саме там працівники ФСБ створили свою схованку.

Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України, — повідомили у ГУР МО.

Після підриву автівки “гауляйтер” тимчасово окупованої території Запорізької області видав розпорядження про збільшення тривалості комендантської години — з 21:00 до 05:00.

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Представники російських спецслужб залишили готель та перебазувалися в інший сховок. Утім і це місце добре відоме для українських підпільників-патріотів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що російських окупантів не лише ліквідовують на тимчасово окупованих територіях, а й вони самоліквідовуються.

Наприкінці вересня ми знайшли тіла двох російських військових на узбіччі. Ніхто не розумів, як вони з’явилися. Тепер усе стало на свої місця — вони самі проводять зачистку тих, хто не хоче воювати на Запорізькому напрямку.

Раніше ми розповідали про наслідки удару росіян по Славуті 25 жовтня.

Фото — ілюстративне

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