Трактористки та операторки котелень: скільки українок перенавчилися на “чоловічі” професії

Через роки повномасштабної війни, коли сотні тисяч чоловіків пішли на фронт, а тил лишився без робочих рук, жінки стали долучатися до важких і колись “чоловічих професій”. Тепер машиністка метро, кранівниця, рятувальниця — не рідкість. Жінок побільшало у сферах роботи, куди раніше їм ходу не було.

У службі зайнятості поділилися, що зараз понад 750 жінок в Україні опановують так звані “чоловічі” професії. Розповідаємо про це більше.

Жінки опановують нові професії: дані служби зайнятості

У Службі зайнятості повідомляють, що змогли долучити вже понад 763 українки до навчання за професіями, які традиційно вважалися “чоловічими”. Це експериментальний проект, який показує чудові результати.

Від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.

Уже 212 українок, які пройшли навчання за новими професіями, вийшли на роботу. 247 українок повністю завершили навчання. Нині проходять навчання ще 516 жінок.

До трійки найпопулярніших професій серед учасниць увійшли: верстатниця деревообробних верстатів — 248 заявок, трактористка — 149 та операторка котельні — 161.

Великим попитом серед жінок стали користуватися такі професії:

водійка навантажувача;

водійка тролейбуса;

слюсарка-ремонтниця.

За програмою перекваліфікації від Служби зайнятості жінки можуть опанувати одну з 31 професій, на яких раніше не працювали жінки. Ці професії є затребуваними на ринку під час повномасштабної війни.

На перенавчання приходять найбільше жінок з Житомирської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Рівненської областей.

Аби пройти перенавчання на іншу професію, можна подати заявку онлайн або особисто прийти до найближчого центру зайнятості.

