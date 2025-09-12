Трактористки и операторы котельных: сколько украинок переучились на “мужские” профессии

Спустя годы полномасштабной войны, когда сотни тысяч мужчин ушли на фронт, а тыл остался без рабочих рук, женщины стали приобщаться к трудным и когда-то “мужским профессиям”. Теперь машинистка метро, ​​крановщица, спасательница — не редкость. Женщин стало больше в сферах работы, куда раньше им хода не было.

В службе занятости поделились, что сейчас более 750 женщин в Украине овладевают так называемыми “мужскими” профессиями. Рассказываем об этом больше.

Женщины овладевают новыми профессиями: данные службы занятости

В Службе занятости сообщают, что смогли приобщить уже более 763 украинки к обучению по профессиям, традиционно считавшимся “мужскими”. Это экспериментальный проект, которые показывает отличные результаты.

От работодателей, ожидающих пополнения своих команд новыми специалистами, уже поступило 405 заявлений.

Уже 212 украинок, прошедших обучение по новым профессиям, вышли на работу. 247 украинок полностью завершили обучение. Сейчас проходят обучение еще 516 женщин.

В тройку самых популярных профессий среди участниц вошли: станочница деревообрабатывающих станков — 248 заявок, трактористка — 149 и оператор котельной — 161.

Большим спросом среди женщин стали пользоваться следующие профессии:

водитель погрузчика;

водитель троллейбуса;

слесарь-ремонтник.

По программе переквалификации от Службы занятости женщины могут овладеть одной из 31 профессий, на которых раньше не работали женщины. Эти профессии востребованы на рынке во время полномасштабной войны.

На переобучение приходят больше всего женщин из Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой и Ровенской областей.

Чтобы пройти переобучение на другую профессию, можно подать заявку онлайн или лично прийти в ближайший центр занятости.

В нашем спецпроекте Невидимые женщины мы делились, как женщины стали спасательницами вместо мужчин.

