От кресла колесного к костылям — за две недели! Реабилитационный центр RECOVERY ставит военных на ноги

Война ранит тела наших защитников и остающиеся в тылу украинцы всячески помогают программами восстановления для военных.

Киевский реабилитационный центр сети RECOVERY, что открылся месяц назад, ежедневно принимает раненых бойцов на реабилитацию. Новейшее оборудование, опытные реабилитологи и комфортные условия — все это, чтобы помочь военным качественно и как можно быстрее восстановиться после ранений.

Ребята, которые здесь не первую неделю, уже видят эффект. Военнослужащий Михаил Дудурич рассказывает: во время артиллерийских обстрелов ему перебило ногу. Для лечения и восстановления он попал в RECOVERY, а уже за две недели он встал с колесного кресла и ходит с костылями.

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Центр RECOVERY стал благотворительным проектом Виктора и Елены Пинчуков. Он стал одним из сети центров.

Всего ежегодно в Киевском центре планируют оказывать помощь 600 военным, а во всей сети за год будет проходить лечение более 12 тысяч военных.

Основатель проекта RECOVERY Елена Пинчук говорит: это тот вклад в победу, который они могут сделать.

— Я чувствую боль, восхищение, большую благодарность. Действительно желаю, чтобы они как можно скорее вернулись к привычной жизни, — говорит она.

Далее бойцы будут ждать протезирования. Напомним, что раньше мы писали о протезировании в Украине: соответствует ли цена качеству — читай в материале.

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