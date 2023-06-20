Від крісла колісного до милиць — за два тижні! Реабілітаційний центр RECOVERY ставить військових на ноги

Війна ранить тіла наших захисників і українці, що залишаються в тилу, всіляко допомагають програмами відновлення для військових.

Київський реабілітаційний центр мережі RECOVERY, який запрацював місяць тому, щодня приймає поранених бійців на реабілітацію. Новітнє обладнання, досвідчені реабілітологи та комфортні умови — усе це, аби допомогти військовим якісно та якомога швидше відновитися після поранень.

Хлопці, які тут не перший тиждень, уже бачать ефект. Військовослужбовець Михайло Дудурич розповідає: під час артилерійського обстрілу йому перебило ногу. Для лікування та відновлення він потрапив у RECOVERY, а вже за два тижні він встав з крісла колісного та ходить з милицями.

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Центр RECOVERY став благодійним проектом Віктора та Олени Пінчуків. Він став одним із мережі центрів.

Загалом щороку у Київському центрі планують надавати допомогу 600 військовим, а у всій мережі, яка запрацює, за рік проходитиме лікування понад 12 тисяч військових.

Засновниця проекту RECOVERY Олена Пінчук каже: це той вклад, який у перемогу можуть зробити вони.

— Я відчуваю біль, захоплення, велику вдячність. Дійсно бажаю, аби вони якомога швидше повернулися до звичного життя, — каже вона.

Далі бійці чекатимуть на протезування. Нагадаємо, що раніше ми писали про протезування в Україні: чи відповідає ціна якості — читай у матеріалі.

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