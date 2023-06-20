Україна

Від крісла колісного до милиць — за два тижні! Реабілітаційний центр RECOVERY ставить військових на ноги

Оксана Михайлова 20 Червня 2023, 14:00

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