Изменения с 1 сентября: доплаты учителям, камеры для ТЦК и новая ипотека для ВПЛ

С 1 сентября в Украине вступают в силу многие постановления и законы. Наибольшее количество изменений будет относиться к школам, учителям и учебному процессу, а также изменятся условия ипотек для внутренне перемещенных лиц. Что изменится с 1 сентября — подробнее читай на Вікнах.

Изменения с 1 сентября: бодикамеры для ТЦК становятся обязательными

С начала осени все сотрудники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на них свое общение с военнообязанными. Так хотят избежать ситуаций, когда ТЦК нарушают права граждан, а также фиксировать, если такие нарушения совершают в отношении работников ТЦК украинцы.

В частности, фиксировать нужно будет вручение повесток и проверку документов. Глава Минобороны Денис Шмыгаль пояснил, что видеофиксация будет способствовать большей прозрачности работы ТЦК и предотвращению конфликтных ситуаций.

Закупка камер еще продолжается, сейчас обеспечено около 85% работников ТЦК.

Доплаты учителям: кому поднимут выплаты с 1 сентября

С 1 сентября учителя, работающие в неблагоприятных условиях, получат доплаты к зарплате. На руки учителя будут получать на 2000 грн больше. Суммы доплат не зависят от бюджетов громад.

Наибольшие доплаты получат те учителя, у которых больше всего рабочих часов. С 1 января доплата была на уровне 1000 грн вне зависимости от нагрузки учителей. С 1 сентября 2025 года доплату учителям увеличивают вдвое. Ее будут выплачивать и в 2026 году.

Что нужно знать об учебном году 2025-2026

Учебный год 2025-2026 начинается в Украине 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. 30 июня является максимальной датой окончания учебного года, ведь это запасное время для наверстывания школьной программы.

Каждая школа будет самостоятельно определять продолжительность учебного года с учетом успешности учеников. Учитываться будут факторы безопасности, образовательных потерь, потребности учеников, готовность учителей. Даты каникул и последнего звонка могут отличаться.

Дети смогут учиться в разных форматах: очно, дистанционно, в смешанном формате. Формат обучения зависит от региона. Минимальную наполняемость дистанционных классов отменили. Дистанционные классы смогут делать все школы.

Учиться очно дети смогут, если рядом со школой на расстоянии до 500 м есть укрытие.

Кроме того, в школах введут уроки энергоэффективности и измененные форматы уроков Защиты Отечества. Для 10 и 11 классов ЗО будет дважды в неделю.

Но это не все новости о школах в Украине. С 1 сентября меняется и то, что государство больше не будет финансировать школы, в которых учится менее 45 учеников. Это не касается начальных школ, специальных и учебно-реабилитационных центров.

Такие школы продолжат работу на деньги своих громад или благодаря другим разрешенным источникам финансирования. Теперь местные органы власти могут самостоятельно определять, нужно ли закрыть школу, если в ней учится мало детей.

Бесплатное питание в школах

С 1 сентября ученики 5-11 классов, обучающиеся на прифронтовых территориях, смогут бесплатно есть горячие обеды в школах. Со следующего года бесплатные горячие обеды будут доступны всем школьникам в Украине.

Дети, которые учатся на прифронтовых территориях, будут иметь возможность есть в школах с 1 до 11 класса. На это выделят 800 млн грн.

Дополнительные поезда УЗ с сентября

На сентябрь Укрзалізниця запускает дополнительные поезда:

поезд №260/259 Чоп — Кременчуг. Он будет курсировать со 2 сентября во вторник, пятницу и субботу. Отправление из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг — в 13:33. А из Кременчуга будет отправляться в среду, субботу и воскресенье в 14:18 и прибывать в Чоп в 12:45.

поезд №258/257 Ясиня — Кропивницкий. Из Ясини поезд будет отправляться по вторникам, по пятницам и по субботам в 14:55, и будет прибывать в Кропивницкий в 13:05. Из Кропивницкого поезд будет отправляться каждую среду, субботу и воскресенье в 14:38 и прибывать в Ясиню в 13:18.

єОселя для ВПЛ с сентября 2025

С 10 сентября 2025 года меняются условия программы єОселя для внутренне перемещенных украинцев. В частности, до 70% первого взноса может компенсировать государство, как и до 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

Также ВПЛ могут претендовать на дополнительные 40 тысяч гривен компенсации на оплату услуг и комиссий банков, сборов и страховых платежей. Программа будет действовать в 238 громадах 10 областей.

Президентские стипендии с 1 сентября

С 1 сентября меняется размер президентской стипендии. Ее увеличивают для учеников профессионально-технических учебных заведений, студентов колледжей и техникумов, а также для студентов и аспирантов.

ученики профтехучилищ будут получать до 6320 грн;

студенты колледжей и техникумов – до 7600 грн;

студенты университетов – до 10 000 грн;

аспиранты – 23 700 грн.

За успешное написание НМТ нынешние абитуриенты могут получить по 10 тысяч гривен. Это те, кто напишет НМТ на более чем 185 баллов. Количество президентских стипендий увеличили до 400.

А еще с 1 сентября меняется механизм прохождения БЗВП в университетах.

