Для тебя Образование

Изменение дистанционного образования 2025: как будут учиться украинские школьники

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 июня 2025, 07:00
Смена дистанционного образования 2025
Фото Unsplash

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