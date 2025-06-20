Изменение дистанционного образования 2025: как будут учиться украинские школьники

С 1 сентября 2025 изменятся правила дистанционного обучения в украинских школах. Соответствующие изменения поддержало МОН. Там был принят ряд приказов, которые будут регулировать дальнейшее образование школьников. В частности, изменятся требования о наполняемости классов, подходах к онлайн-обучению детей за границей и в оккупации.

Большим обо всех изменениях делимся с тобой в материале.

С 1 сентября 2025 изменится дистанционное обучение

Изменения будут касаться политики Школа офлайн. Она стремится обеспечить качественное образование детям в условиях полномасштабной войны, когда часть детей находится в оккупации, за границей, под обстрелами и взрывами. В МОН сообщили, что учли предложения после общественных обсуждений.

А новые решения адаптированы к условиям прифронтовых и приграничных с РФ территорий. Приказ о дистанционном образовании вступит в силу после государственной регистрации в Минюсте. Всем делятся заранее, чтобы школы и учителя успели подготовиться.

Наполненность классов

Сейчас в дистанционных классах минимальная наполненность должна быть 20 детей. Но с сентября 2025 года это количество уменьшат до 10 учеников на временно оккупированных, прифронтовых территориях, а также в селах и поселках по всей Украине.

До 15 детей в классе на дистанционке будет для школ во всех других городах Украины.

Требования к наполненности дистанционных классов не распространяются на учреждения специализированного и специального образования.

Дистанционное образование возможно даже без всех параллелей классов

Школы смогут проводить дистанционное обучение, если будут отсутствовать не более двух параллелей. К примеру, школа имеет дистанционные 1–6, 8–11 классы, а 7 класса может и не быть.

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Отдельные классы для обучения по украиноведческому компоненту

В одном дистанционном классе ученики могут проходить только одну образовательную программу. Так учителям будет проще работать с детьми из разных категорий — за границей, либо в оккупации, либо на подконтрольной Украине территории.

Дети за границей при условии, что посещают школу страны пребывания, могут учиться в украинской школе онлайн 5-8 часов в неделю, без перегрузки. А те, кто не ходят в школу за границей, будут получать образование в украинских дистанционно. Также ученики за границей могут выбрать экстернат или семейную форму образования. Дети в оккупации могут учиться под педагогическим патронажем. Это форма индивидуального обучения, где учитываются потребности ребенка и нормы безопасности. Учителям будут платить за обучение конкретного ребенка, даже если в школе нет ни одного класса.

Кроме того, МОН внедряет кадровый резерв учителей, чтобы период адаптации прошел без вызовов. Учителя, которые останутся без нагрузки, смогут проходить обучение и получать среднюю зарплату.

Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Раньше мы рассказывали, сколько украинских школьников учатся очно и дистанционно.

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