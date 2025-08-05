Военная подготовка с 14 лет: Минобороны анонсирует реформу

Украина кардинально меняет подход к военной подготовке, внедряя комплексную систему национального сопротивления. Вместо устаревшей базовой общевойсковой подготовки, которая была формальной и неэффективной, вводится новая модель, охватывающая всех граждан начиная с 14 лет.

Об этом во время круглого стола в Укринформе сообщил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт.

Подготовка подростков начинается со школы

В Украине цикл подготовки к национальному сопротивлению теперь начинается с 14 лет. В процесс будут вовлечены школьники и учащиеся профтехучилищ. Они будут участвовать в военно-патриотических играх, таких как Сокол и Джура, которые формируют командный дух и лидерские навыки.

Предмет Защита Украины будет обновлен: вместо преимущественно теоретических уроков школьники получат больше практической подготовки — тактической, огневой, а также обучение обращению с оружием.

Этот предмет станет обязательным для всех учеников, независимо от пола.

Что изменится для студентов

В вузах отменяется БОП. На ее место вводится обязательный предмет Основы национального сопротивления. Этот курс будет обязателен как для юношей, так и для девушек.

Игорь Хорт подчеркнул, что речь не о получении военной специальности, а о приобретении практических навыков и формировании мотивации. Те, кто откажется проходить курс, будут отчислены.

После завершения обучения все граждане обязаны будут пройти базовую военную службу, которая станет логическим продолжением подготовки.

Тренировочные центры будут работать для всех желающих

Для взрослых граждан в возрасте от 18 до 60+ лет создается еще одни центры подготовки. Эти центры станут площадками, где каждый желающий, включая резервистов и студентов, сможет получить практическую подготовку. По словам представителя Минобороны, это даст возможность потренироваться, подержать оружие и оценить свой уровень готовности.

Кабинет Министров уже утвердил порядок создания таких центров в каждом регионе страны. Руководителями и инструкторами в этих учреждениях станут в основном ветераны. Их подготовка и сертификация будет проходить в военных высших учебных заведениях, что гарантирует высокий уровень преподавания. Контроль за их работой возложен на областные военные администрации.

Таким образом, новая система национального сопротивления призвана сделать оборону страны массовой, эффективной и устойчивой, вовлекая в неё всё общество.

Напомним, что 15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4197 о внесении изменений в Закон “О воинской обязанности и военной службе”. Читайте об этой новости в нашем материале.

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