Військова підготовка з 14 років: Міноборони анонсує реформу

Україна кардинально змінює підхід до військової підготовки, запроваджуючи комплексну систему національного спротиву. Замість застарілої базової загальновійськової підготовки, яка була формальною і неефективною, впроваджується нова модель, що охопить усіх громадян, починаючи з 14 років.

Про це під час круглого столу в Укрінформі повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт.

Підготовка підлітків починається зі школи

В Україні цикл підготовки до національного спротиву тепер розпочинатиметься з 14 років. До процесу залучатимуть школярів і учнів профтехучилищ. Вони братимуть участь у військово-патріотичних іграх, таких як Сокіл та Джура, що формують командний дух і лідерські навички.

Предмет Захист України буде оновлено: замість переважно теоретичних уроків школярі отримуватимуть більше практичної підготовки — тактичної, вогневої, а також навчатимуться, як правильно поводитися зі зброєю.

Цей предмет стане обов’язковим для всіх учнів, незалежно від статі.

Що зміниться для студентів

У вишах скасовують БЗВП. На її місце прийде обов’язковий предмет Основи національного спротиву. Цей курс буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат.

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Ігор Хорт підкреслив, що це не про отримання військової спеціальності, а про набуття практичних навичок і формування мотивації. Ті, хто відмовляться проходити курс, будуть відраховані.

Після завершення навчання всі громадяни зобов’язані будуть пройти базову військову службу, що стане логічним продовженням підготовки.

Тренувальні центри діятимуть для всіх охочих

Для дорослих громадян віком 18–60+ років створюється ще один центри підготовки. Ці центри стануть майданчиками, де кожен охочий, включно з резервістами та студентами, зможе отримати практичну підготовку. За словами представника Міноборони, це дасть можливість потренуватися, потримати зброю та оцінити свій рівень готовності.

Кабінет Міністрів вже затвердив порядок створення таких центрів у кожному регіоні країни. Керівниками та інструкторами в цих закладах стануть переважно ветерани.

Їхня підготовка та сертифікація відбуватиметься у військових вищих навчальних закладах, що гарантує високий рівень викладання. Контроль за їхньою роботою покладено на обласні військові адміністрації.

Таким чином, нова система національного спротиву покликана зробити оборону країни масовою, ефективною та стійкою, залучаючи до неї все суспільство.

Нагадаємо, що 15 січня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4197 про внесення змін до Закону Про військовий обов’язок і військову службу. Читай про цю новину в нашому матеріалі.

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