Изменения пенсий с 1 сентября — Киберполиция обращает внимание на новую мошенническую схему

Люди старшего возраста являются уязвимой группой населения. Часто злоумышленники пытаются поразить именно их и воспользоваться рассеянностью или неосведомленностью человека, чтобы выманить деньги.

Департамент киберполиции Нацполиции Украины сообщил, что в последнее время снова заметен рост киберпреступлений против пенсионеров. В частности, речь идет о распространении ложной информации о пенсионных изменениях с 1 сентября.

Больше об этом — дальше в материале на vikna.tv.

Пенсионные изменения с 1 сентября

По сообщению Киберполиции, в последнее время во многих популярных Telegram каналах с миллионной аудиторией появились сообщения о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября.

Для получения деталей пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке.

Однако такие сообщения не официальны, а подобные публикации являются манипуляцией, обращают внимание правоохранители.

— Эти публикации используют чувствительные темы, чтобы привлечь внимание пользователей и побуждать их переходить на сторонние ресурсы. Часть таких сайтов может содержать риски безопасности персональных данных, — отмечают в Киберполиции.

Читать по теме Новая пенсионная система с 2026 года? Главное об инициативе Минсоцполитики Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы с 2026 года.

А официальная информация обо всех выплатах — пенсионных и социальных в частности, изменениях и субсидиях, распространяются только через официальные ресурсы Пенсионного фонда Украины.

Об официальных изменениях с 1 сентября для всех групп населения Украины мы писали раньше: читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!