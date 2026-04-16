Чи можна вагітним ходити на цвинтар, похорон та поминки — що кажуть священики та медики

Люди охоче вигадують забобони, особливо коли мова йде про вагітність. Приміром, побутує пересторога, що вагітним жінкам не варто ходити на цвинтар, бо це ніби може нашкодити дитині.

Чи можна вагітним йти на цвинтар, бувати на похороні чи поминках — що кажуть про ці забобони священики та лікарі — розповідаємо у матеріалі.

Чи можна вагітним приходити на цвинтар

У спробі пояснити такі забобони їхні прихильники говорять, що на цвинтарі перебувають злі духи, які можуть вплинути на малюка, адже він ще не має ангела-охоронця.

Інше повір’я пов’язує цвинтар з мертвою землею, яка нібито може спричинити викидень чи інші проблеми з вагітністю.

Однак ці забобони не мають наукового підґрунтя і не витримують оцінки здорового глузду.

Православна церква заперечує будь-які повір’я про злих духів і вигадки про цвинтар, який несе негативну енергетику.

Навпаки, церква вважає важливим відвідувати могили, брати участь у поминках і вшановувати пам’ять покійних, і не бачить у цьому жодної небезпеки для вагітних.

Чи можна вагітним ходити на похорон і поминки та бачити мерця

Забобони щодо вагітних не обмежуються запитанням, чи можна бувати на кладовищі. Зазвичай жінок лякають усілякими жахливими історіями по те, що не можна ходити на похорон, бачити мерця або відвідувати поминки.

І що взагалі бути поруч зі смертю — вкрай небезпечно і може призвести до народження мертвої дитини.

Насправді ж похід на похорон або поминки так само як і відвідини кладовища, не матиме поганих наслідків.

Але під час похорон сильний стрес від втрати може вплинути на організм вагітної жінки.

Під час стресу виділяється гормон кортизол, який через плаценту потрапляє до дитини та впливає на неї.

Якщо ти переживаєш сильні емоції або потрапила у стресові ситуації під час вагітності, варто звернутися до лікаря, щоб отримати кваліфіковану пораду та знайти безпечний спосіб впоратися зі своїм станом.

