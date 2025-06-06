Чи можна на Трійцю ходити на кладовище: думка церкви і народні звичаї

Свято Трійці присвячене великій таємниці: Бог єдиний, але проявляється в трьох особах — Отця, Сина і Святого Духа. В українській культурі воно займає особливе місце і має сталі традиції, яких дотримувалися ще наші бабусі та дідусі.

Чи можна на Трійцю ходити на кладовище? Що кажуть у народі і якої думки церква — розказуємо у матеріалі.

Чи можна на Трійцю ходити на кладовище — народні традиції

Здавна на Трійцю в селах та містах люди прикрашали оселі свіжим зіллям, і не лише для краси — вважалося, що зелень захищає дім від зла, а сама природа в ці дні наповнена особливою святою енергією.

У народі побутувала думка, що душі померлих у цей час можуть на мить повернутися з небес — завітати до рідної оселі, побути поруч.

І тут виникає логічне питання: а чи можна на Трійцю ходити на кладовище? Багато людей саме на Зелені свята традиційно вважають за потрібне згадувати тих, хто пішов, доглядати могили, приносити на цвинтар квіти, запалювати лампадки. Та що думає про цю традицію церква?

Читати на тему Трійця в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння 8 червня християни східного обряду святкуватимуть Трійцю. Читай, у чому секрет Зелених свят та які обряди з ними пов’язані.

Чи можна на Трійцю йти на кладовище — що каже церква

Церква дивиться на це трохи інакше. Для неї головна ідея цього дня — не смерть, а життя. Трійця — свято радості, духовного піднесення, коли Бог дає людям свою силу і надію.

Тож деякі священники застерігають: не переноси увагу зі свята Трійці на вшанування померлих.

Бо якщо йдеш на цвинтар, а пропускаєш Літургію — це вже не зовсім правильно. Тим більше, що:

Церква вже передбачила особливі дні для поминання. Наприклад, субота перед Трійцею — так звана Троїцька батьківська субота (7 червня 2025).

Саме тоді у храмах читають молитви за всіх, хто більше не поруч. Також особливою вважається Радониця — на дев’ятий день після Великодня. Ось у ці дні за церковною традицією заведено ходити на кладовище.

Звісно, якщо душа просить — можна відвідати могили і на саме свято Трійці, бо головне — не традиція, а любов і пам’ять. Та у будь-якому випадку не треба застіль біля могил. Краще навести порядок, поставити квіти, помолитися і думками поспілкуватися з тим, хто дорогий тобі.

І ще одне: щоб згадувати померлих, не завжди потрібно ходити на кладовище. Це можна зробити й у храмі — поставити свічку, замовити панахиду, прочитати Отче наш — зробити саме так радить церква.

А яких іще заборон на Зелені свята дотримувались наші предки? Дізнайся більше, що за народною традицією, можна і не можна робити на Трійцю 2025.

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