Стиль життя Свята

Чи можна на Трійцю ходити на кладовище: думка церкви і народні звичаї

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Червня 2025, 18:15
чи можна на трійцю йти на кладовище
Фото Pixabay

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