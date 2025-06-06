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Можно ли на Троицу ходить на кладбище: мнение церкви и народные обычаи

Ольга Петухова, редактор сайта 06 июня 2025, 18:15
можно ли на троицу идти на кладбище
Фото Pixabay

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