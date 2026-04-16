Можно ли беременным ходить на кладбище, похороны и поминки — что говорят священники и медики

Люди охотно придумывают суеверия, особенно когда речь идет о беременности. К примеру, бытует предостережение, что беременным женщинам не стоит ходить на кладбище, потому что это может навредить ребенку.

Можно ли беременным идти на кладбище, бывать на похоронах или поминках — что говорят о существующих предрассудках священники и врачи — рассказываем в материале.

Можно ли беременным ходить на кладбище

В попытке объяснить существующие предрассудки их поклонники говорят, что на кладбище находятся злые духи, которые могут повлиять на малыша, ведь у него еще нет ангела-хранителя.

Другое поверье связывает кладбище с мертвой землей, которая якобы может повлечь за собой выкидыш или другие проблемы с беременностью.

Читать по теме Можно ли на Троицу ходить на кладбище: мнение церкви и народные обычаи Стоит ли идти на Троицу на кладбище и какой день для этого предусмотрен церковью.

Однако эти предрассудки не имеют научной основы и не выдерживают оценки здравого смысла.

Православная церковь отрицает любые поверья о злых духах и выдумки о кладбище, которое несет негативную энергетику.

Напротив, церковь считает важным посещать могилы, участвовать в поминках и чтить память усопших, и не видит в этом никакой опасности для беременных.

Можно ли беременным ходить на похороны и поминки или видеть мертвеца

Суеверия по отношению к беременным не ограничиваются вопросом, можно ли бывать на кладбище. Обычно женщин пугают всяческими ужасными историями о том, что нельзя ходить на похороны, видеть мертвеца или посетить поминки.

И что вообще быть рядом со смертью — крайне опасно и может привести к рождению мертвого ребенка.

На самом же деле поход на похороны или поминки, равно как и посещение кладбища, не будет иметь плохих последствий.

Но на похоронах сильный стресс от потери может повлиять на организм беременной женщины.

Во время стресса выделяется гормон кортизол, который через плаценту попадает к ребенку и влияет на него.

Если ты испытываешь сильные эмоции или попала в стрессовые ситуации во время беременности, следует обратиться к врачу, чтобы получить квалифицированный совет и найти безопасный способ справиться со своим состоянием.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!