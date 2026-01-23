СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила балістику на ТЕЦ Києва

Співробітники Служби безпеки України провели успішну спецоперацію та затримали російську агентку, яка полювала на критичну інфраструктуру столиці. Зловмисниця не лише наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ, а й виконувала роль шпигунки, відстежуючи рух українських військ у трьох регіонах.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, фігурантці вже повідомлено про підозру, а її подальшу долю вирішуватиме суд. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася мешканка Рівненщини. Жінка не мала ідейних переконань — її мотивацією став пошук легких заробітків у сумнівних Telegram-каналах. Саме там вона потрапила на гачок російських спецслужб.

Після короткого інструктажу агентку відрядили до столичного регіону.

Серед основних завдань цієї фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів, — йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Вона особисто об’їжджала об’єкти енергетики, фіксуючи їхній технічний стан та наслідки попередніх прильотів.

Шпигунство в Одесі та око на Чернігівщині

Виконавши завдання у Києві, зловмисниця вирушила у турне півднем та північчю України. В Одесі вона обрала стратегічно вигідну локацію — оселилася в готелі з видом на залізничну станцію. З вікна свого номера агентка цілодобово стежила за ешелонами з технікою та особовим складом, що прямували у бік фронту.

Фінальною точкою маршруту стала Чернігівщина. Там зрадниця орендувала житло біля жвавої автотраси та вдалася до технічних хитрощів.

На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову, — розповіли контррозвідники.

Державна зрада: що загрожує фігурантці за роботу на окупантів

Спецпризначенці СБУ взяли агентку на гарячому саме на Чернігівщині. Під час обшуку в неї знайшли два смартфони, які вона використовувала для стрімінгу та передачі координат, а також змінні сім-картки.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

