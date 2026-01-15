Майже 260 ударів по енергетиці від початку опалювального сезону: СБУ кваліфікує злочини РФ

Служба безпеки України офіційно кваліфікувала системні удари Російської Федерації по вітчизняній енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності згідно зі статтею 442-1 Кримінального кодексу України.

Майже 260 ударів по енергооб’єктах вважаються злочинами проти людяності

Зібрана доказова база підтверджує, що повітряні атаки є частиною послідовної політики Кремля, спрямованої на знищення українського народу через створення життєвих умов, непридатних для існування.

Від початку поточного опалювального сезону задокументовано 256 ударів по енергооб’єктах та системах теплопостачання, серед яких одинадцять гідроелектростанцій та сорок п’ять найбільших теплоелектроцентралей країни. Також зафіксовано численні влучання у теплові електростанції та понад півтори сотні ударів по електропідстанціях у різних регіонах держави.

Окупанти використовували для обстрілів комбіновані атаки з використанням десятків дронів типу Герань та балістичних і крилатих ракет, зокрема систем Іскандер, Калібр, Х-101 та Х-69.

Найбільша кількість влучань припала на об’єкти у Києві та Київській області, а також на Харківщині, Одещині, Сумщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Чернігівщині.

Системне руйнування критичної інфраструктури в період різкого похолодання призвело до масштабних відключень електрики, тепла та води, що безпосередньо вплинуло на життєзабезпечення мільйонів цивільних громадян.

Оскільки такі дії визнані злочинами міжнародного характеру, за них передбачена жорстка відповідальність не лише в українських судах, а й у закордонних юрисдикціях. Наразі слідчі Служби безпеки продовжують масштабний збір доказів на місцях ударів для притягнення до відповідальності всіх причетних під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми писали, що Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ — читай в матеріалі, що відомо.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!