Для тебе Війна в Україні

Майже 260 ударів по енергетиці від початку опалювального сезону: СБУ кваліфікує злочини РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Січня 2026, 12:09 2 хв.
сбу кваліфікує удари по енергетиці як злочини проти людяності
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь