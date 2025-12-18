Для тебе Новини

Мінус МіГ-31 та інша зброя: СБУ знищила на аеродромі Бельбек техніку на $100 млн

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Грудня 2025, 13:25 2 хв.
Збитки окупантів оцінюють у сотні мільйонів доларів
Фото Служба Безпеки України

