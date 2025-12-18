Мінус МіГ-31 та інша зброя: СБУ знищила на аеродромі Бельбек техніку на $100 млн

Ніч у тимчасово окупованому Криму виявилася вкрай “гарячою” для російських військових. Українська спецслужба завдала потужного удару по аеродрому Бельбек, перетворивши на металобрухт унікальну ворожу техніку. Про це пише СБУ.

СБУ вдарила по Бельбеку: деталі

Результатом нічної атаки стало не просто пошкодження інфраструктури, а знищення критично важливих елементів протиповітряної оборони та авіації ворога. Загальна вартість втраченої росіянами техніки оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Список уражених цілей вражає:

Дрони знищили одразу два комплекси Небо-СВУ. Це системи дальнього виявлення, ціна кожної з яких коливається від $60 до $100 млн.

Під удар потрапила радіолокаційна станція 92Н6. Вона є мозком зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Без цієї РЛС, вартість якої сягає $60 млн на експортному ринку, сам комплекс стає фактично безпорадним.

наслідки нічної атаки дронів на Крим / 3 Фотографії

Було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2. Парадокс ситуації в тому, що саме він мав би збивати українські дрони, але сам став їхньою жертвою. Вартість одиниці — близько $15–19 млн.

Спецпризначенці спіймали на землі літак МіГ-31. Винищувач був знищений разом із повним боєкомплектом. Залежно від модифікації, втрата одного такого борту коштує бюджету РФ від $30 до $50 млн.

У Службі безпеки зазначають, що ця атака — не поодинока акція, а частина системної роботи. СБУ методично вибиває російську ППО в Криму. Знищення таких дорогих і складних систем, як Небо-СВУ та елементів С-400, створює дірки в обороні півострова.

Проблеми окупантів у Криму не обмежуються лише втратою повітряного щита. Нещодавно була інформація про чергові критичні несправності на головній логістичній артерії ворога — Кримському мосту.

