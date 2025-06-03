Для тебе Війна в Україні

Кримський міст атакували під водою: СБУ організувала аварійний стан опорам

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Червня 2025, 14:25
удар по Кримському мосту

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