Кримський міст атакували під водою: СБУ організувала аварійний стан опорам

Сьогоднішня ніч була дуже і дуже неспокійною для Криму. Було гучно. Кримський міст був перекритим з ночі. А на ранок посипалися повідомлення, що з ним щось не так. Удень Служба безпеки України повідомила про удар по Кримському мосту.

Підводний удар по Кримському мосту: подробиці від СБУ

Служба безпеки України продовжує блискавичні операції у російському тилу. Не встигли росіяни відійти від Павутини, як нові прильоти сталися в тимчасово окупованому Криму. Зокрема ще раз постраждав Кримський / Керченський міст.

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!

Цю операцію також готували протягом тривалого часу — кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори незаконно побудованого мосту. 3 червня уночі, без жодних жертв, відбувся перший удар.

Вибухівку активували о 4:44 ранку. Підпірки мосту були пошкоджені на глибині, цьому посприяли 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Тепер Керченський міст в аварійному стані. Голова Служби безпеки України Василь Малюк особисто контролював операцію та всі етапи.

Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою.

Він додав, що вважає Кримський міст абсолютно законною ціллю, адже росіяни використовують його для логістики та забезпечення свого війська.

О 14:50 російські канали повідомили про повторні вибухи в районі Кримського мосту. Станом на 15:40 рух Кримським мостом перекрито. О 15:50 моніторингові канали почали повідомляти про роботу російської ППО на аеродромі Бельбек у Криму та вибухи у Феодосії.

Що передувало

Сьогодні уночі моніторингові канали повідомляли про повітряну тривогу та вибухи у Криму. Вибухи було чутно двічі. Після цього Керченський міст перекрили.

Спочатку близько опівночі над Красноперекопським районом підписники чули проліт ракети чи реактивного дрону на схід. Близько 00.17 у Керчі пролунали вибухи, працювала росППО, — пише моніторинговий канал Кримський вітер.

Другу атаку чули о 4:54. Міст перекрили о 06:07. Невдовзі почалося обстеження його конструкцій. О 9:00 рух мостом продовжили, однак пропускали не всі автівки.

Раніше ми розповідали про вартість знищених літаків РФ.

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