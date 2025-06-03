Крымский мост атаковали под водой: СБУ организовала аварийное состояние опор

Сегодняшняя ночь была очень и очень неспокойной для Крыма. Было громко. Крымский мост был перекрыт с ночи. А утром посыпались сообщения, что с ним что-то не так. Служба безопасности Украины сообщила об ударе по Крымскому мосту.

Подводный удар по Крымскому мосту: подробности от СБУ

Служба безопасности Украины продолжает молниеносные операции в российском тылу. Не успели россияне отойти от Паутины, как новые прилеты произошли во временно оккупированном Крыму. В частности, еще раз пострадал Крымский/Керченский мост.

СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост — на этот раз под водой!

Эта операция тоже готовилась в течение длительного времени — нескольких месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры незаконно построенного моста. 3 июня ночью, без жертв, произошел первый удар.

Взрывчатку активировали в 4:44 утра. Опоры моста были повреждены на глубине, этому поспособствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Теперь Керченский мост находится в аварийном состоянии. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк лично контролировал операцию и все этапы.

Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой.

Он добавил, что считает Крымский мост абсолютно законной целью, ведь россияне используют его для логистики и обеспечения своей армии.

В 14:50 российские каналы сообщили о повторных взрывах в районе Крымского моста.

По состоянию на 15:40 движение по Крымскому мосту перекрыто.

В 15:50 мониторинговые каналы начали сообщать о работе российской ПВО на аэродроме Бельбек в Крыму и взрывах в Феодосии.

Что предшествовало

Сегодня ночью мониторинговые каналы сообщали о воздушной тревоге и взрывах в Крыму. Взрывы были слышны дважды. После этого Керченский мост перекрыли.

Сначала около полуночи над Красноперекопским районом подписчики слышали пролет ракеты или реактивного дрона на восток. Около 00.17 в Керчи прогремели взрывы, работала росПВО, — пишет мониторинговый канал Крымский ветер.

Вторую атаку слышали в 4:54. Мост перекрыли в 06:07. Вскоре началось обследование его конструкций. В 9:00 движение по мосту продолжили, однако пропускали не все автомобили.

