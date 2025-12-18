Для тебя Новости

Минус МиГ-31 и другое оружие: СБУ уничтожила на аэродроме Бельбек технику на $100 млн

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 декабря 2025, 13:25 2 мин.
Ущерб оккупантам оценивается в сотни миллионов долларов
Фото Служба Безопасности Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь