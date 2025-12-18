Минус МиГ-31 и другое оружие: СБУ уничтожила на аэродроме Бельбек технику на $100 млн

Ночь во временно оккупированном Крыму оказалась крайне “горячей” для российских военных. Украинская спецслужба нанесла мощный удар по аэродрому Бельбек, превратив в металлолом уникальную вражескую технику. Об этом пишет СБУ.

СБУ ударила по Бельбеку: детали

Результатом ночной атаки стало не просто повреждение инфраструктуры, а уничтожение критически важных элементов противовоздушной обороны и авиации врага. Общая стоимость потерянной россиянами техники оценивается в сотни миллионов долларов.

Список пораженных целей впечатляет:

Дроны уничтожили сразу два комплекса Небо-СВУ. Это системы дальнего обнаружения, цена каждой из которых колеблется от $60 до $100 млн.

Под удар попала радиолокационная станция 92Н6. Она является мозгом зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф. Без этой РЛС, стоимость которой достигает $60 млн на экспортном рынке, сам комплекс становится фактически беспомощным.

Был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2. Парадокс ситуации в том, что именно он должен был бы сбивать украинские дроны, но сам стал их жертвой. Стоимость единицы — около $15–19 млн.

Спецназовцы поймали на земле самолет МиГ-31. Истребитель был уничтожен вместе с полным боекомплектом. В зависимости от модификации, потеря одного такого борта стоит бюджету РФ от $30 до $50 млн.

В Службе безопасности отмечают, что эта атака — не единичная акция, а часть системной работы. СБУ методично выбивает российскую ПВО в Крыму. Уничтожение таких дорогих и сложных систем, как Небо-СВУ и элементов С-400, создает дыры в обороне полуострова.

Проблемы оккупантов в Крыму не ограничиваются только потерей воздушного щита. Недавно была информация об очередных критических неисправностях на главной логистической артерии врага — Крымском мосту.

