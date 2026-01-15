Почти 260 ударов по энергетике с начала отопительного сезона: СБУ квалифицирует преступления РФ

Служба безопасности Украины официально квалифицировала системные удары Российской Федерации по отечественной энергетической инфраструктуре как преступления против человечности согласно статье 442-1 Уголовного кодекса.

Почти 260 ударов по энергообъектам считаются преступлениями против человечности

Собранная доказательная база подтверждает, что воздушные атаки являются частью последовательной политики Кремля, направленной на уничтожение украинского народа через создание жизненных условий, непригодных к существованию.

С начала текущего отопительного сезона задокументировано 256 ударов по энергообъектам и системам теплоснабжения, среди которых 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей страны. Также зафиксированы многочисленные попадания в тепловые электростанции и более полутора сотен ударов по электроподстанциям в разных регионах государства.

Оккупанты использовали для обстрелов комбинированные атаки с использованием десятков дронов типа Герань и баллистических и крылатых ракет, в частности систем Искандер, Калибр, Х-101 и Х-69.

Наибольшее количество попаданий пришлось на объекты в Киеве и Киевской области, а также Харьковщине, Одещине, Сумщине, Днепропетровщине, Николаевщине и Черниговщине.

Системное разрушение критической инфраструктуры в период резкого похолодания привело к масштабным отключениям электричества, тепла и воды, что повлияло на жизнеобеспечение миллионов гражданских.

Поскольку такие действия признаны преступлениями международного характера, за них предусмотрена жесткая ответственность не только в украинских судах, но и зарубежных юрисдикциях. Следователи Службы безопасности продолжают масштабный сбор доказательств на местах ударов для привлечения к ответственности всех причастных под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

