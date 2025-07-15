Сериал о Гарри Поттере: стартовали съемки долгожданной премьеры HBO

Поклонники волшебного мира Джоан Роулинг наконец дождались: стриминговый сервис официально объявил о старте съемок сериала Гарри Поттер. Эта новость, разлетевшаяся по миру в понедельник, знаменует новую главу в истории любимой франшизы.

Подтверждением того, что съемки сериала Гарри Поттер начались, стала публикация на официальной странице HBO Max в Instagram.

Хотя полноценных трейлеров еще нет, фанаты уже обсуждают так называемые первые кадры сериала Гарри Поттер — на данный момент это интригующее фото актера Доминика Маклафлина (которому, по слухам, приписывают роль главного героя) в знаменитой мантии Хогвартса. Этот образ мгновенно вызвал волну дискуссий, подогревая интерес к будущему шоу.

Новый актерский состав и амбициозные планы

Вместе с анонсом старта производства была объявлена и часть актерского состава, который вдохнет новую жизнь в знакомых персонажей:

Рори Уилмот исполнит роль Невилла Лонгботтома;

Амос Китсон перевоплотится в Дадли Дурсля;

Луиза Брили сыграет учительницу полетов на метлах Роланду Хуч;

Антон Лессер воплотит образ легендарного мастера палочек, Гаррика Олливандера.

Одной из главных причин для энтузиазма является структура будущего проекта. Создатели подтвердили, что каждая из семи книг Джоан Роулинг станет основой для целого сезона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HBO Max (@hbomax)

Такой подход позволит избежать сокращений, свойственных фильмам, и детально исследовать каждый аспект магического мира.

Это будет тот самый сериал Гарри Поттер, о котором мечтали самые преданные поклонники книжной серии.

Долгий путь к премьере

По предварительным прогнозам издания The Variety, съемки только первого сезона продлятся до весны 2026 года, а премьера запланирована на 2027 год. После короткого перерыва команда немедленно приступит к работе над вторым сезоном, что свидетельствует о серьезных и долгосрочных намерениях HBO Max.

Новый сериал Гарри Поттер обещает стать эпическим путешествием, которое раскроет знакомые истории с новой перспективы и погрузит зрителей в Хогвартс как никогда раньше. Остается лишь ждать новых подробностей и надеяться, что проект оправдает все ожидания фанатов по всему миру.

Ранее мы писали, что роль Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Уизли – Аластер Стаут.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!